Kurzprofil Idorsia Ltd:



Idorsia (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA) hat anspruchsvolle Ziele - hat mehr Ideen, sieht mehr Möglichkeiten und möchte mehr Patienten helfen. Um diesen Zielen gerecht zu werden, möchte Idorsia zu Europas führendem biopharmazeutischen Unternehmen mit einem leistungsfähigen wissenschaftlichen Kern werden. Am Hauptsitz des Unternehmens in der Schweiz - einem Biotech-Knotenpunkt in Europa - hat sich Idorsia auf die Entdeckung und Entwicklung von niedermolekularen Wirkstoffen zur Erschließung neuer Behandlungsmöglichkeiten spezialisiert. Mit einem umfassenden Portfolio innovativer Arzneimittel in der Pipeline, einem erfahrenen Team, einem voll funktionalen Forschungszentrum und einer soliden Bilanzstruktur verfügt Idorsia über ideale Voraussetzungen, um F&E-Aktivitäten in Geschäftserfolge umzusetzen. (26.07.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Idorsia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Idorsia-Aktie (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA).Ponesimod habe sich in der Phase-III-Studie OPTIMUM erfolgreich gezeigt, bei der die Wirksamkeit und Sicherheit von Ponesimod mit der von Aubagio bei Patienten mit schubförmiger Multipler Sklerose (MS) verglichen worden sei. Die Studie habe ihren primären (annualisierte Schubrate, ARR) und die meisten sekundären Endpunkte erreicht. Die Daten der Studie würden an der ECTRIMS 2019, die vom 10.-13. September in Stockholm stattfinde, vorgestellt werden.Ponesimod gehöre zu den selektiven S1P (Sphingosin-1Phosphat)-Rezeptor-Modulatoren und damit zur selben Molekülklasse wie Gilenya und Mayzent (vermarktet durch Novartis) und Ozanimod (Zulassung beantragt durch Celgene, das derzeit in Bristol Myers-Squibb integriert werde).Klinische Entwicklung: Ponesimod werde derzeit auch im Rahmen der Phase-III-Studie POINT getestet, bei der Ponesimod in Kombination mit dem Anti-Oxidations-Aktivator Tecfidera verabreicht werde; die Daten der Studie sollten 2020 vorliegen.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Idorsia-Aktie weiterhin mit dem Rating "hold". Das Kursziel von CHF 20 werde beibehalten. (Analyse vom 26.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link