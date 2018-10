SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Idorsia-Aktie:

Kurzprofil Idorsia Ltd:



Idorsia (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA) hat anspruchsvolle Ziele - hat mehr Ideen, sieht mehr Möglichkeiten und möchte mehr Patienten helfen. Um diesen Zielen gerecht zu werden, möchte Idorsia zu Europas führendem biopharmazeutischen Unternehmen mit einem leistungsfähigen wissenschaftlichen Kern werden. Am Hauptsitz des Unternehmens in der Schweiz - einem Biotech-Knotenpunkt in Europa - hat sich Idorsia auf die Entdeckung und Entwicklung von niedermolekularen Wirkstoffen zur Erschließung neuer Behandlungsmöglichkeiten spezialisiert. Mit einem umfassenden Portfolio innovativer Arzneimittel in der Pipeline, einem erfahrenen Team, einem voll funktionalen Forschungszentrum und einer soliden Bilanzstruktur verfügt Idorsia über ideale Voraussetzungen, um F&E-Aktivitäten in Geschäftserfolge umzusetzen. (23.10.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Idorsia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach 9M18-Ergebnissen sein bisheriges Anlagevotum für die Idorsia-Aktie (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA).Idorsia teile mit, dass die Pipeline Fortschritte mache und die Kostenvorgaben für das GJ18 trotz der beschleunigten Kostenentwicklung eingehalten würden - Schneider halte dies für machbar. Mit Simon Jose sei ein neuer Chief Commercial Officer eingestellt worden, der 30 Jahre Erfahrung in der Pharmaindustrie einbringe. Damit leite Idorsia den Aufbau der Verkaufsorganisation ein. Der Analyst gehe in seinem Modell nach wie vor davon aus, dass 2020 eine weitere Finanzierungsrunde nötig sein werde, um auch die Pipeline in der Frühphase zu entwickeln.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Votum für die Idorsia-Aktie und das Kursziel von CHF 24,00. (Analyse vom 23.10.2018)