Tradegate-Aktienkurs Idorsia-Aktie:

17,05 EUR -2,79% (29.11.2018, 16:12)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Idorsia-Aktie:

19,28 CHF -1,23% (29.11.2018, 17:31)



ISIN Idorsia-Aktie:

CH0363463438



WKN Idorsia-Aktie:

A2DTEB



Ticker-Symbol Idorsia-Aktie:

19T



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Idorsia-Aktie:

IDIA



Kurzprofil Idorsia Ltd:



Idorsia (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA) hat anspruchsvolle Ziele - hat mehr Ideen, sieht mehr Möglichkeiten und möchte mehr Patienten helfen. Um diesen Zielen gerecht zu werden, möchte Idorsia zu Europas führendem biopharmazeutischen Unternehmen mit einem leistungsfähigen wissenschaftlichen Kern werden. Am Hauptsitz des Unternehmens in der Schweiz - einem Biotech-Knotenpunkt in Europa - hat sich Idorsia auf die Entdeckung und Entwicklung von niedermolekularen Wirkstoffen zur Erschließung neuer Behandlungsmöglichkeiten spezialisiert. Mit einem umfassenden Portfolio innovativer Arzneimittel in der Pipeline, einem erfahrenen Team, einem voll funktionalen Forschungszentrum und einer soliden Bilanzstruktur verfügt Idorsia über ideale Voraussetzungen, um F&E-Aktivitäten in Geschäftserfolge umzusetzen. (29.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Idorsia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Idorsia-Aktie (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA).Phase-III-Studien sehr kostenintensiv: Im Laufe dieses Jahres habe Idorsia insgesamt drei Produktkandidaten bis Phase III gebracht (Aprocitentan, Nemorexant, Lucerastat), und Schneider gehn davon aus, dass noch 2018 auch die ersten Patienten an der Phase-III-Studie zu Clazosentan (EU/USA) teilnehmen würden. Das Unternehmen rechne mit Nicht-GAAP-Betriebskosten von ca. CHF 390 Mio. im laufenden Jahr, wovon CHF 266 Mio. (9M 18) bereits aufgewendet worden seien. Damit würden noch CHF 124 Mio. für das Q4 18 verbleiben. Wenn Schneider dies als Run-Rate für 2019 nehme und einen kleinen Beitrag als Anlaufkosten für die genannte Clazosentan-Studie hinzufüge, erhöhe sich seine Nicht-GAAP-Betriebskosten auf CHF 511 Mio. (412). Während diese Zusatzkosten hauptsächlich auf F&E entfallen würden, seien darin auch CHF 8,5 Mio. für Verkauf & Marketing enthalten. Letztere dürften vor allem durch Simon Jose generiert werden, dem neuen Chief Commercial Officer, dessen Amtsantritt am 23. Oktober 2018 angekündigt worden sei.Bei Idorsia schreite die Entwicklung rasch voran: Bis Ende 2018 seien vier Phase-3-Studien geplant. Dieses hohe Tempo der operativen Umsetzung habe zur Folge, dass auch die Betriebskosten rasant steigen würden. Schneider gehe davon aus, dass die F&E-Kosten in Q4 18 der zu erwartenden Run Rate im Jahr 2019 entsprechen würden. Da die Ergebnisse der laufenden Phase-3-Studien 2020/21 erwartet würden, reduziere der Analyst die F&E-Kosten in diesen Jahren. Es bleibe abzuwarten, ob die aktuellen Frühphasenprodukte dann die F&E-Kosten im Spätstadium der Entwicklung hoch halten würden.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Votum für die Idorsia-Aktie Das Kursziel werde von CHF 21 auf CHF 20 gesenkt. (Analyse vom 29.11.2018)Börsenplätze Idorsia-Aktie: