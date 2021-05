Börsenplätze Iberdrola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Iberdrola-Aktie:

11,185 EUR -1,37% (12.05.2021, 16:05)



Xetra-Aktienkurs Iberdrola-Aktie:

11,18 EUR +0,54% (12.05.2021, 16:03)



ISIN Iberdrola-Aktie:

ES0144580Y14



WKN Iberdrola-Aktie:

A0M46B



Ticker-Symbol Iberdrola-Aktie:

IBE1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Iberdrola-Aktie:

IBDSF



Kurzprofil Iberdrola SA:



Iberdrola SA (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF) ist ein spanischer Energieversorger mit Sitz in Bilbao. Iberdrola entstand 1992 aus der Fusion von Hidroeléctrica Española (Hidrola) und Hidroeléctrica Ibérica. Iberdrola bedient 16 Mio. Kunden, davon mehr als neun Millionen in Spanien. Neben der Erzeugung von elektrischer Energie aus Wasser und Wind vertreibt Iberdrola auch Erdgas und ist am Betrieb von fünf Kernkraftwerken in Spanien beteiligt. (12.05.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Iberdrola-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des spanischen Energieversorgers Iberdrola SA (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF) unter die Lupe.Iberdrola habe in Q1/2021 einen Anstieg des Betriebsergebnisses vor Abschreibungen (EBITDA) um 1,5% auf EUR 2.814 Mio. berichten können und habe damit die Erwartungen der Analysten getroffen. Ohne die Effekte der COVID-19 Pandemie - die Analysten würden erinnern, dass Iberdrola 25% des EBITDA im besonders hart getroffenen Brasilien erwirtschafte und Fremdwährungseffekte wäre das EBITDA sogar um 12% auf mehr als EUR 3,1 Mrd. angestiegen. Der Ausbau der erneuerbaren Energien sei mit schnellen Schritten vorangeschritten und habe die zum Teil schlechten Windbedingungen in Q1 kompensiert, sodass das Segments-EBITDA um fast 30% höher ausgefallen sei als im Vorjahr. Der Netzbereich sei um 4% gewachsen. Nur die Stromerzeugung aus konventionellen Kraftwerken habe einen niedrigeren Ergebnisbeitrag geliefert, da weniger produziert worden sei und Kältewellen zu kostspieligen Nachkäufen geführt hätten, da sonst Lieferverpflichtungen nicht eingehalten worden wären.Wie erwartet habe das Management die Ergebnisziele für 2021 bestätigt: Der bereinigte Nettogewinn solle EUR 3,7 bis 3,8 Mrd. betragen, was am oberen Ende auch den Markterwartungen entspreche. Für die nächsten Jahre könnte nicht nur der massive Ausbau der erneuerbaren Energien zum Ergebnisanstieg beitragen, sondern auch Investitionen von um die EUR 30 Mrd. im Rahmen des Europäischen Aufbauprogramms.Unsere jüngste Empfehlung für die Iberdrola-Aktie lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 12.05.2021)7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity