Kurzprofil Iberdrola SA:



Iberdrola SA (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF) ist ein spanischer Energieversorger mit Sitz in Bilbao. Iberdrola entstand 1992 aus der Fusion von Hidroeléctrica Española (Hidrola) und Hidroeléctrica Ibérica. Iberdrola bedient 16 Mio. Kunden, davon mehr als neun Millionen in Spanien. Neben der Erzeugung von elektrischer Energie aus Wasser und Wind vertreibt Iberdrola auch Erdgas und ist am Betrieb von fünf Kernkraftwerken in Spanien beteiligt. (23.02.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Iberdrola-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des spanischen Energieversorgers Iberdrola SA (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF).Die Q4-Zahlen seien von weiterhin schwierigen Witterungsbedingungen in Spanien (Trockenheit), dem Zusammenschluss von Neoenergia und Elektro sowie zahlreichen Sondereffekten (u.a. US-Steuerreform, Wertberichtigung, Restrukturierungskosten) geprägt gewesen. Es sei überwiegend hinter den Analysten-Prognosen zurückgeblieben (Ausnahme: bereinigter Nettogewinn). Die Schlussdividende für 2017 (0,18 Euro je Aktie) habe auch die Analysten-Erwartung (0,185 Euro) nicht erreicht. Einen konkreten Ausblick für 2018 habe das Unternehmen nicht vorgelegt. Der Mittelfristausblick sei insbesondere währungs- und konsolidierungsbedingt modifiziert worden, was eine Ergebnissenkung für 2020e (Nettoergebnis) und 2022e (EBITDA und Nettoergebnis) impliziere. Da die (relative) Dividendenpolitik (Ausschüttungsquote von 65% bis 75%) zugleich bestätigt worden sei, impliziere es ein geringeres Dividendenwachstum.Der Analyst habe seine Prognosen reduziert (u.a. EPS 2018e: 0,43 (alt: 0,47) Euro; Dividende je Aktie (DPS) 2018e: 0,33 (alt: 0,34) Euro; EPS 2019e: 0,48 (alt: 0,52) Euro; DPS 2019e: 0,345 (alt: 0,355) Euro). Die Dividendenrendite sei trotzdem attraktiv (2018e: 5,5%; 2019e: 5,8%). Jedoch stünden ihr der gesenkte Mittelfristausblick und steigende Marktzinsen gegenüber.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Iberdrola-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel sei von 7,20 auf 6,70 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 23.02.2018)Börsenplätze Iberdrola-Aktie: