Wien (www.aktiencheck.de) - Der Internationale Währungsfonds (IWF) sagt wegen der Coronavirus-Pandemie die schlimmste Rezession seit fast einem Jahrhundert vorher, so die Experten von "FONDS professionell".In Deutschland dürfte die Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent schrumpfen, in Spanien um acht Prozent und in Italien um 9,1 Prozent. Für die USA, die größte Volkswirtschaft der Welt, prognostiziere der IWF für das laufende Jahr ein Minus von 5,9 Prozent. "Es ist wirklich eine globale Krise, weil kein Land verschont bleibt", habe IWF-Chefvolkswirtin Gita Gopinath der Zeitung gesagt.Einziger Trost: So rasant wie es in diesem Jahr nach unten gehe, so schnell dürfte die Rezession auch wieder überstanden sein. Am Ende könnte die globale Wirtschaft sogar gestärkt aus der Krise hervorgehen, würden die Experten glauben. Für das kommende Jahr würden sie mit einer starken Erholung rechnen. Die Weltwirtschaft solle 2021 um 5,8 Prozent wachsen. Für die Eurozone gehe der IWF von einem Plus von 4,7 Prozent aus, Deutschland solle 2021 um 5,2 Prozent wachsen. (15.04.2020/ac/a/m)