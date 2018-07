Bisher zeichne sich noch keine Entspannung in den Handelskonflikten ab. So habe die EU gestern aus Furcht vor Handelsumlenkungen eigene Sonderabgaben auf Stahlprodukte eingeführt, um europäische Hersteller vor ernsthaften Schäden durch die neuen US-Zölle zu schützen. Der Zusatzzollsatz in Höhe von 25% werde laut EU-Kommission auf Importe fällig, die wegen der US-Zölle in die EU umgeleitet würden. Die Verzollung bisheriger Importvolumina als Durchschnittsmenge der vergangenen drei Jahre bleibe dagegen unverändert.



Die jetzt eingeführten EU-Schutzzölle seien sogenannte vorläufige Maßnahmen, die höchstens 200 Tage in Kraft bleiben könnten. Dauerhafte Schutzmaßnahmen könnten nach dem endgültigen Abschluss der aktuell laufenden Untersuchungen beschlossen werden, wenn darin schwerwiegende Marktverzerrungen festgestellt würden. Insgesamt seien die Risiken einer Eskalation der Handelsspannungen in den letzten Wochen gestiegen. Das erhöhe die Gefahren für den Welthandel, der 2017 mit knapp 5% gg. Vj. gewachsen sei, zuletzt aber bereits eine nachlassende Dynamik aufgewiesen habe.



Zwar bekenne sich eine breite Mehrheit der G20-Staaten zu einem freien Welthandel sowie der Bekämpfung von Protektionismus und habe dies u. a. auch in der gemeinsamen Abschlusserklärung des G20-Gipfeltreffens aus dem vergangenen Jahr erneut zum Ausdruck gebracht. Eine einheitliche Linie sei durch die jüngsten Entwicklungen aber in Frage gestellt. Finanzmarktteilnehmer würden daher im Blick haben, ob es eine Verständigung über die künftigen Rahmendaten für den Welthandel gebe. Auffällig sei, dass die wichtigsten Basismetalle seit der Zuspitzung der Handelsstreitigkeiten in den letzten Wochen spürbar an Wert verloren hätten. In der Vergangenheit habe eine solche Entwicklung eine Zunahme der Zweifel über die Stabilität des globalen Wirtschaftsaufschwungs signalisiert. (20.07.2018/ac/a/m)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am Wochenende findet in Argentinien ein weiteres Treffen der G20-Finanzminister und -Notenbankchefs statt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Thematisch gehe es u. a. auch um die künftigen Chancen und Risiken für die globale Wirtschaft. Dabei dürften neben den Problemen in vielen Schwellenländern vor allem die sich zuletzt verschärfenden internationalen Handelsstreitigkeiten im Blickpunkt stehen. In einer Analyse habe der Internationale Währungsfonds (IWF) in diesem Zusammenhang vor den negativen Auswirkungen besonders für die USA gewarnt, die Ausgangspunkt der Konflikte seien und folglich im Fokus sämtlicher Vergeltungsmaßnahmen anderer Länder stünden. Für die Weltwirtschaft würde gemäß der IWF-Analyse im "worst case"-Szenario eines globalen Vertrauensverlusts im ersten Jahr ein um bis zu 0,4% (zweites Jahr: 0,5%) niedrigeres BIP im Vergleich zur "normalen Entwicklung" mit sich bringen (USA: -0,8% bzw. -0,7%).