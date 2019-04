XETRA-Aktienkurs IVU Traffic Technologies-Aktie:

Die IVU Traffic Technologies AG (ISIN: DE0007448508, WKN: 744850, Ticker-Symbol: IVU) mit Sitz in Berlin ist ein Anbieter von IT-Lösungen für den öffentlichen Personen- und Güterverkehr und die Transportlogistik. Die standardisierten Softwareprodukte der IVU.suite und maßgeschneiderte IT-Lösungen planen, optimieren und steuern den Einsatz von Fahrzeugflotten und Mitarbeitern. (23.04.2019/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - IVU Traffic Technologies-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der IVU Traffic Technologies AG (ISIN: DE0007448508, WKN: 744850, Ticker-Symbol: IVU) unter die Lupe.Ins Schwarze hätten die Experten letzten Dezember mit ihrer Einschätzung zu IVU Traffic getroffen, der sie beim damaligen Kurs von 5,10 Euro eine interessante Einstiegsgelegenheit attestiert hätten. Seitdem habe das Papier um über 60% zugelegt, denn in der Folge habe der Telematik-Spezialist ein Feuerwerk an positiven News abgebrannt. Zunächst sei bekannt geworden, dass sich Daimler Buses mit 5,25% an IVU beteilige und künftig insbesondere im Bereich E-Mobilität für öffentlich Verkehrsnetze strategisch mit den Berlinern kooperieren wolle. Dann sei ein Großauftrag der Deutschen Bahn vermeldet worden, die neben dem Nahverkehr nun auch im Fernverkehr auf die Softwarelösung IVU.Rail setze.Und schließlich sei mit den Jahreszahlen für 2018 auch noch die - unterjährig erhöhte - Prognose von mindestens 75 Mio. Euro Umsatz und 6 Mio. Euro EBIT mit 77,8 bzw. 6,7 Mio. Euro leicht getoppt worden. Angesichts eines Auftragsbestands von jetzt schon 65 Mio. Euro erscheine die Prognose für 2019 von mindestens 80 Mio. Euro Umsatz und 7 Mio. Euro EBIT konservativ.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze IVU Traffic Technologies-Aktie: