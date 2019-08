Börse Frankfurt-Aktienkurs IT Competence Group-Aktie:

5,75 EUR -1,71% (26.08.2019, 08:13)



Tradegate-Aktienkurs IT Competence Group-Aktie:

5,95 EUR (23.08.2019)



ISIN IT Competence Group-Aktie:

NL0006129074



WKN IT Competence Group-Aktie:

A0M530



Ticker-Symbol IT Competence Group-Aktie:

3IT



Kurzprofil IT Competence Group SE:



Die IT Competence Group (ISIN: NL0006129074, WKN: A0M530, Ticker-Symbol: 3IT) ist ein IT-Dienstleister mit großem Wachstumspotenzial. Die IT Competence Group leistet IT-Beratung und Services mit dem Fokus auf Consulting, Managed Services und Professional Services. Mit über 200 Mitarbeitern bietet die IT Competence Group von der Beratung bis zu Implementierung maßgeschneiderte Problemlösungen zu allen Fragen rund um das Thema IT. (26.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - IT Competence Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der IT Competence Group SE (ISIN: NL0006129074, WKN: A0M530, Ticker-Symbol: 3IT).Die IT Competence Group habe im ersten Halbjahr den Umsatz um 14 Prozent gesteigert und das Vorsteuerergebnis verdoppelt. Damit habe der seit dem letzten Jahr bestehende Aufwärtstrend erwartungsgemäß fortgesetzt werden können. Auf der Grundlage der guten Halbjahreszahlen erscheine die bestätigte Prognose, den Umsatz auf über 26 Mio. Euro und das EBITDA auf mindestens 1,5 Mio. Euro erhöhen zu wollen, nicht nur gut erreichbar, sondern auch konservativ.Dies gelte auch für die bisherige Schätzungen des Analysten, die nur geringfügig über der Unternehmens-Guidance lägen. Dass er dennoch auf eine Anhebung verzichtet habe, sei schlicht der Vorsicht in Anbetracht der konjunkturellen Abkühlung geschuldet, auch wenn die IT Competence Group weiterhin von einer guten Auftragssituation berichte und dies mit einem kürzlich akquirierten Großauftrag auch habe unterstreichen können. Doch auch auf Basis der seines Erachtens konservativen Schätzungen für 2019 und der nur moderaten Annahmen bezüglich des Umsatz- und Ergebniswachstums in den nächsten Jahren sehe er für die Aktie ein Potenzial bis 9,20 Euro, womit er ihr eine Wiederholung der seit der Erststudie erzielten starken Performance zutraue.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze IT Competence Group-Aktie: