Börsenplätze ITM Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

4,845 EUR -2,61% (19.03.2021, 12:34)



London Stock Exchange-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

4,09 GBP -7,58% (19.03.2021, 12:30)



ISIN ITM Power-Aktie:

GB00B0130H42



WKN ITM Power-Aktie:

A0B57L



Ticker-Symbol ITM Power-Aktie:

IJ8



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (19.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Verlustserie bei der ITM Power-Aktie setze sich weiter fort. Bereits den sechsten Tag in Folge stehe der Wert nun im Minus. Seit Wochenbeginn hätten die Anteilscheine des Wasserstoff-Experten dabei über 16 Prozent an Wert verloren. Nachdem bereits wichtige Unterstützungen unterschritten worden seien, notiere der Titel jetzt erneut an einer kritischen Marke.Noch in der letzten Handelswoche habe es bei der ITM Power-Aktie dank einer starken Erholungsbewegung wieder deutlich besser ausgesehen. Jedoch sei der Kurs an der massiven Widerstandszone bei 525 und 536 Pence abgeprallt und daraufhin wieder auf Talfahrt gegangen.Nachdem der Wert am Dienstag auch noch die Unterstützung an der 100-Tage-Linie bei 469,10 Pence unterschritten habe, habe sich der Abverkauf, wie vom "Aktionär" vermutet, weiter fortgesetzt. Aktuell stehe der Titel damit nur noch knapp über der doppelten Unterstützung bei 410 Pence, die vom Dezember-Zwischenhoch und dem 2021er Tief ausgehe. Falle auch diese letzte Bastion, sei ein anhaltender Kurverfall bis an die 200-Tage-Linie bei 374 Pence äußert wahrscheinlich.Daher hat "Der Aktionär" vor einigen Wochen zu Teilgewinnmitnahmen geraten. Die restliche Position sollte mit einem Stopp bei 4,10 Euro abgesichert werden, so Timo Nützel. (Analyse vom 19.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link