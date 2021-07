Börsenplätze ITM Power-Aktie:



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (22.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Die dunklen Wolken im Wasserstoff-Sektor würden langsam abziehen. Im Wochenverlauf würden sich viele Titel aus der Branche erholen. Auch die Aktie von ITM Power habe Boden gut machen können. Damit helle sich die technische Lage wieder auf. Diese Marken stünden bei den Anlegern besonders im Fokus.Zum Wochenstart sei die allgemeine Stimmung an den Kapitalmärkten noch schlecht gewesen. Die Anleger hätten den Schock vom Montag allerdings schnell verdaut und so sich auch viele Titel aus dem Wasserstoff-Sektor im Wochenverlauf erholen können.Die Aktie von ITM Power habe am Montag nahe der wichtigen Unterstützung bei 354 Britische Pence notiert. Noch im Handelsverlauf am Montag habe der Titel bereits den Schalter umlegen und Richtung Norden durchstarten können. Vom Tief bei 359 Pence habe der Preis für einen Anteilsschein bisher um 14 Prozent zugelegt.Die Stimmung an den Märkten habe sich von bedrückt zu freundlich im Wochenverlauf gewandelt. Auch Titel aus der Wasserstoff-Branche wie ITM Power hätten sich von ihren Tiefständen erholt. Es könne zwar noch keine Entwarnung gegeben werden, jedoch stünden die Chancen gut, dass die Unterstützungen Halt böten und sich die Erholung die nächsten Wochen fortsetze. (Analyse vom 22.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: ITM Power.