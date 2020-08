London Stock Exchange-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

277,50 GBp +0,91% (28.08.2020, 16:22)



ISIN ITM Power-Aktie:

GB00B0130H42



WKN ITM Power-Aktie:

A0B57L



Ticker-Symbol ITM Power-Aktie:

IJ8



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (28.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Das Thema Wasserstoff befinde sich bei immer mehr Staaten auf der Agenda. Auch in Großbritannien werde zunehmend klarer, dass der Energieträger eine Schlüsselrolle in der Zukunft einnehmen könne. Wie H2 View berichte, habe die "Hydrogen Taskforce" vor kurzem ihre Studie über die wirtschaftlichen Auswirkungen von Wasserstoff veröffentlicht und dabei das epische Ausmaß aufgezeigt, durch das Wasserstoff nicht nur die Energiesysteme Großbritanniens, sondern auch die Beschäftigungsmöglichkeiten in der gesamten Versorgungskette verändern könne. Lokale Pure-Player wie z.B. ITM Power könnten dadurch zu den Gewinnern von Morgen avancieren.Nationale Wasserstoffstrategien mit teils milliardenschweren Förderprogrammen, vielversprechende Projekte, der Ausbau der Kapazitäten und der Einstieg des Industriegase-Riesen Linde hätten bei ITM Power für einen umfassenden Neubewertungsprozess gesorgt. Seit Empfehlung des "Aktionärs" zu 0,41 Euro habe sich der Wert zwischenzeitlich verzehnfachen können. Extrem-Bewertung, doch die technischen Indikatoren bei ITM würden eine Fortsetzung der Rally signalisieren, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.08.2020)