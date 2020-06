Börsenplätze ITM Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

3,40 EUR +11,11% (10.06.2020, 14:24)



London Stock Exchange-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

3,00 GBP +10,66% (10.06.2020, 14:08)



ISIN ITM Power-Aktie:

GB00B0130H42



WKN ITM Power-Aktie:

A0B57L



Ticker-Symbol ITM Power-Aktie:

IJ8



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (10.06.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Nach Verzögerungen habe die Bundesregierung eine nationale Wasserstoffstrategie auf den Weg gebracht. Milliarden-Zuschüsse und verbesserte Rahmenbedingungen sollten die Produktion und die Nutzung von Wasserstoff als klimafreundlichem Energieträger in Deutschland voranbringen. Für Nel und ITM Power würden sich dadurch neue Chancen eröffnen.Das Bundeskabinett habe am Mittwoch eine Wasserstoffstrategie verabschiedet, die neben den laufenden Förderprogrammen sieben Milliarden Euro dafür vorsehe, dass sich Wasserstoff am Markt durchsetze, und weitere zwei Milliarden Euro für internationale Partnerschaften. Bis 2030 sollten in einem ersten Schritt Erzeugungsanlagen für Wasserstoff von bis zu fünf Gigawatt Gesamtleistung in Deutschland entstehen. Ein neuer, 25-köpfiger Nationaler Wasserstoffrat solle die Politik in Zukunft beraten.Im Zentrum stehe dabei sogenannter grüner Wasserstoff, der ausschließlich mit erneuerbaren Energien gewonnen werde. Dazu brauche es Elektrolyseure, die Nel und ITM Power im Portfolio hätten. Deutschland sei nicht das einzige europäische Land, welches eine nationale Wasserstoffstrategie initiiere. Ein ähnliches Vorhaben sei beispielsweise auch in Portugal zu beobachten.Bei beiden Werten sollten allerdings Neueinsteiger einen klaren Kursrücksetzer abwarten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 10.06.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link