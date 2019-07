Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze ITM Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

0,42 EUR +4,48% (02.07.2019, 16:28)



London-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

0,3730 GBP +6,57% (02.07.2019, 16:15)



ISIN ITM Power-Aktie:

GB00B0130H42



WKN ITM Power-Aktie:

A0B57L



Ticker-Symbol ITM Power-Aktie:

IJ8



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell. Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (02.07.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.ITM Power zähle zu den eher unbekannten Wasserstoff-Playern auf dem Kurszettel. Doch die Briten hätten zuletzt mit einem positiven Newsflow bei mehreren spannenden Projekten aufwarten können. Zusätzlichen Rückenwind erhalte die ITM-Power-Aktie durch eine aktuell Analystenstudie mit einer Kurszielerhöhung.So sei vor Kurzem der Startschuss für die Realisierung eines wichtigen Projektes mit dem Partner Shell im Rheinland gefallen. Dort solle eine Elektrolyse-Anlage mit 10 Megawatt Leistung entstehen. Im zweiten Halbjahr 2020 sei die Finalisierung des Projektes mit ITM-Power-Technologie geplant. Doch nicht nur in Deutschland hätten die Briten zuletzt bei Anlegern punkten können.In den Niederlanden habe ITM Power mit Gasunie eine Elektrolyse-Anlage mit einem Megawatt Leistung eröffnet. Der PEM-Elektrolyseur werde in Zukunft mit erneuerbaren Energien und Wasser grünen Wasserstoff vor Ort produzieren. Dieser solle dann in Zukunft zu Wasserstoff-Tankstellen transportiert werden.Der positive Newsflow finde auch bei Karsten von Blumenthal von First Berlin Anklang. Aufgrund der jüngsten Neuigkeiten habe der Analyst sein Kaufvotum bestätigt und das Kursziel von 43 auf 46 Britische Pence angehoben (etwa 0,51 Euro).ITM Power befinde sich operativ auf Kurs. Setze sich der positive Newsflow bei den Briten fort, sollte sich die Aufwärtsbewegung der letzten Wochen fortsetzen. Die Aktie bleibe eine heiße Wette im Wasserstoff-Sektor.Michel Doepke von "Der Aktionär" rät unverändert zum spekulativen Kauf mit einem Langfrist-Kursziel von 0,82 Euro. Der Stopp sollte großzügig bei 0,25 Euro platziert werden. Geduld sei gefragt. (Analyse vom 02.07.2019)