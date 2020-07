Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

2,975 EUR +6,63% (27.07.2020, 22:26)



London Stock Exchange-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

272,50 GBp +14,02% (27.07.2020, 17:35)



ISIN ITM Power-Aktie:

GB00B0130H42



WKN ITM Power-Aktie:

A0B57L



Ticker-Symbol ITM Power-Aktie:

IJ8



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (27.07.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Wasserstoff sei zwar weiter ein Trend für die Zukunft, doch jüngst hätten auch die Wasserstoff- und Brennstoffzellenhersteller erkennen müssen, dass für sie die Bäume nicht in den Himmel wachsen würden. Die Kurse ITM Power und Co hätten teilweise mehr als 20% nachgegeben. Beim britischen Elektrolyse-Spezialisten zeichnetsich aber schon wieder ein Ende der Korrektur ab. Nachdem das Papier in der Vorwoche starke Kursverluste verzeichnet habe, könne eszu Beginn der neuen Handelswoche kräftig zulegen.Durch den starken Anstieg zum Wochenauftakt erobere die ITM Power-Aktie auch den am Freitag unterschrittenen, mittelfristigen Aufwärtstrend zurück. Zugleich sei eine horizontale Unterstützung im Bereich von 226 GBp etabliert worden. Jetzt gelte es, die 50-Tage-Linie bei 271 GBp schnellstmöglich zu überwinden. Gelinge dies, seien die horizontalen Widerstände bei 290 und 334 GBp die nächsten Etappenziele. Darüber sei der Weg zum Allzeithoch bei 367 GBp frei.Durch den starken Kursanstieg am Montag helle sich das Chartbild weiter auf. Langfristig bleibe ITM Power als einer der führenden Anbieter von Elektrolyse-Technologien ohnehin hochinteressant, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.07.2020)Börsenplätze ITM Power-Aktie: