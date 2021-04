Börsenplätze ITM Power-Aktie:



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (09.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) würden für viele Investoren immer wichtiger. Der Elektrolyse-Spezialist ITM Power schreibe das Thema groß. Am Donnerstag hätten die Briten den ESG-Report für das Kalenderjahr 2020 veröffentlicht und die Einführung einer neuen ESG-Strategie bekannt gegeben."Diese Strategie stellt einen großen Schritt in Richtung unserer Ambitionen als Unternehmen dar. Sie ist darauf ausgelegt, ein langfristiges Wachstum zu gewährleisten, dass die Menschen und den Planeten erhält, anstatt ihnen zu schaden, und uns dabei hilft, in den kommenden Jahren den besten Wert für unsere Aktionäre zu schaffen", so ITM-Power-CEO Graham Cooley im ESG-Report. "Wir sind uns bewusst, dass wir viel zu tun haben, aber wir sind entschlossen, unsere Ziele zu erreichen und freuen uns auf das, was vor uns liegt."Der ESG-Bericht und die ESG-Strategie würden auf dem Feedback von internen und externen Stakeholdern basieren. "Sustainable Energy, Engineered Sustainably", heiße es. ITM Power plane, diesen Prozess im Laufe der Zeit zu überprüfen und zu stärken, sodass der ESG-Ansatz so strukturiert werden könne, dass die sozialen und ökologischen Auswirkungen des Ansatzes maximiert würden.ITM Power schärfe sein ESG-Profil, womit die Gesellschaft in der Gunst von speziell darauf ausgerichteten Investoren steigen sollte. Ohnehin habe die Aktie des Unternehmens in den letzten Jahren zu den Anlegerlieblingen gezählt. Der Wasserstoff-Wert habe seit Vorstellung in "Aktionär"-Ausgabe 23/2019 zu 0,41 Euro unfassbare 1.250 Prozent zugelegt.Investierte Anleger sichern ihre Restposition mit einem Stopp bei 4,10 Euro nach unten ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link