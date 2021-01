Börsenplätze ITM Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

7,60 EUR +3,12% (21.01.2021, 15:51)



London Stock Exchange-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

676,00 GBp +1,50% (21.01.2021, 15:37)



ISIN ITM Power-Aktie:

GB00B0130H42



WKN ITM Power-Aktie:

A0B57L



Ticker-Symbol ITM Power-Aktie:

IJ8



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com (21.01.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Im Zuge des Mega-Projekts mit Linde im Chemiepark Leuna in Sachsen-Anhalt sei eine neue Kooperation von ITM Power etwas untergegangen. Die Briten würden in Australien fortan mit dem Unternehmen Optimal, einem führenden Anbieter von nachhaltigen Energielösungen, zusammenarbeiten. DER AKTIONÄR habe bei ITM Power-Chef Graham Cooley nachgefragt, was es mit dem Deal auf sich habe und welchen Stellenwert der australische Markt einnehme."Australien ist ein wichtiger Markt für den Einsatz von grünem Wasserstoff und wir sehen viele sehr große Projekte, die entwickelt und angekündigt werden", so Cooley zum AKTIONÄR. "In der Tat hat ITM Power eine Tochtergesellschaft ITM Power PTY mit einem hervorragenden Geschäftsführer, Neil Thompson, in Australien gegründet."Vor gut einer Woche habe ITM Power eine Zusammenarbeit mit Optimal aus Australien verkündet. "Wir arbeiten eng mit Optimal zusammen, um landesweit langfristige Inbetriebnahme-, Betriebs- und Wartungsunterstützung durch das Netzwerk von werkszertifizierten ASP's (Authorised Service Personnel) anzubieten. Diese Unterstützung erweitert die Fähigkeiten von ITM Power in der gesamten Region, um qualifizierte Techniker auszubilden und einzusetzen und Ersatzteile für Kunden vorzuhalten", erkläre Cooley. "Die Vereinbarung verbessert die Fähigkeit von ITM Power zur Projektlieferung und zum Service seiner Systeme und wird das Unternehmen bei der Verfolgung von viel größeren Multi-Megawatt-Systemen in ganz Australasien unterstützen."DER AKTIONÄR habe in den vergangenen Monaten immer wieder auf die sich entwickelnden vielversprechenden Rahmenbedingungen in Australien hingewiesen. ITM Power sei bereits seit längerem in Australien aktiv, der Deal mit Optimal sei eine "optimale" Ergänzung des Netzwerkes in Down Under. Dennoch sei die Aktie auf dem aktuellen Niveau sehr gut bezahlt.Zuletzt hat DER AKTIONÄR nach einer Performance von über 1.500 Prozent zu Gewinnmitnahmen geraten, so Michel Doepke. (Analyse vom 21.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link