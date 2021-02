Börsenplätze ITM Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

7,63 EUR +2,28% (05.02.2021, 10:26)



London Stock Exchange-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

6,64 GBP +1,96% (05.02.2021, 10:10)



ISIN ITM Power-Aktie:

GB00B0130H42



WKN ITM Power-Aktie:

A0B57L



Ticker-Symbol ITM Power-Aktie:

IJ8



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (05.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Die ITM-Power-Aktie schließe bereits seit einer Woche jeden Tag im Plus. Noch zuvor habe der Elektrolyse-Spezialist mit seinen Halbjahreszahlen für Enttäuschung gesorgt. Jetzt aber zeige sich der Wert wieder von seiner starken Seite. Die Charttechnik verrate, wie es nun noch weitergehen könnte.Am vergangenen Donnerstag habe ITM Power in seine Bücher blicken lassen. Der massive Umsatzeinbruch sorge für schlechte Stimmung an der Börse, woraufhin der Wert kurzzeitig bis zu 15 Prozent verloren habe. An der 50-Tage-Linie, die bei 482 Pence verlaufen sei, sei es aber noch am selben Tag zu einem Rebound gekommen. Zwar habe die Aktie unter der wichtigen Unterstützung am Verlaufshoch an der 600-Pence-Marke geschlossen, habe diese aber in den darauffolgenden Tagen wieder zurückerobern können.Innerhalb der letzten Woche habe der Wert insgesamt über 20 Prozent wiedergutmachen können. Da der Anstieg aber unter abnehmendem Handelsvolumen stattgefunden habe, sei ein erneuter Test der 600-Pence-Marke nicht auszuschließen. Sollte das Volumen dagegen wieder zunehmen, rücke auf kurze Sicht das Mehrjahreshoch bei 724 Pence wieder in den Fokus.Das Papier ist daher nur für Trader geeignet, so Timo Nützel. (Analyse vom 05.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.