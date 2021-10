Hannover (www.aktiencheck.de) - Auch im September konnte der ISM PMI Manufacturing zulegen, berichten die Analysten der Nord LB.



Mit nun 61,1 Zählern werde wieder ein sehr ausgeprägtes Anziehen der ökonomischen Aktivität in der US-Industrie angezeigt. Knappheiten würden allerdings ein großes Problem für die Wirtschaft Nordamerikas bleiben. Dennoch könne die Industrie in den USA am aktuellen Rand offenkundig stark wachsen. Dies sei eine positive Nachricht, die grundsätzlich stützend für den US-Dollar und für den globalen Aktienmarkt sei. Die aktuelle Entwicklung des ISM PMI Manufacturing könnte in der Tat helfen, den DAX zumindest zunächst oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 15.000 Punkten zu verankern. (01.10.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >