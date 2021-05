7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze ING Groep-Aktie:



Xetra-Aktienkurs ING Groep-Aktie:

10,806 EUR +0,35% (07.05.2021, 12:33)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ING Groep-Aktie:

10,824 EUR +0,26% (07.05.2021, 12:55)



ISIN ING Groep-Aktie:

NL0011821202



WKN ING Groep-Aktie:

A2ANV3



Ticker-Symbol ING Groep-Aktie:

INN1



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol ING Groep-Aktie:

INGA



Kurzprofil ING Groep:



Die ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) ist ein niederländischer Allfinanz-Dienstleister in der Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Amsterdam. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Der Konzern entstand im Jahr 1990 aus einer Fusion des Versicherers Nationale-Nederlanden mit der NMB Postbank Group und nannte sich nach dem Zusammenschluss Internationale Nederlanden Groep (ING). Bei der ING Groep N.V. handelt es sich um eine Holding, die als Muttergesellschaft für verschiedene Banken und Versicherungen fungiert. (07.05.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - ING Groep-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die ING Groep-Aktie (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) von "Halten" auf "Kauf" herauf.Nach dem Covid-19-bedingten Gewinnrückgang im Vorjahr hätten die Niederländer im Auftaktquartal einen Gewinnsprung vermeldet. Im Lichte der konjunkturellen Erholung sollte sich das Kreditgeschäft weiter erholen.ING habe eine Vorreiterrolle bei der Digitalisierung des Bankgeschäftes. 90% aller Kundeninteraktionen würden über digitale Kanäle ablaufen. In neun von 14 Märkten habe ING entweder den ersten oder zweiten Platz beim so genannten "Net Promoter Score" erreicht, der die Kundenzufriedenheit messe.Die Erträge seien in Q1 2021 gegenüber dem Vorjahr um 4,2% auf EUR 4,70 Mrd. gestiegen und die Kosten hätten sich um 6,5% auf EUR 3,02 Mrd. erhöht. Die Aufwands-/Ertragsquote habe demnach um 1,3 Prozentpunkte auf 64,1% zugelegt, womit man im Vergleich zum Mitbewerb im hinteren Mittelfeld rangiere. Die Nettozinsmarge sei um 5 Basispunkte auf 1,46% gesunken. Unter dem Strich hätten die Niederländer im Auftaktquartal 2021 mit EUR 1 Mrd. nach Steuern um die Hälfte mehr als im Vergleichsquartal 2020 verdient, womit die Markterwartungen von im Schnitt EUR 803 Mio. übertroffen worden seien.Die Dotierungen zu Kreditrisikovorsorgen seien im Jahresvergleich um zwei Drittel auf EUR 223 Mio. gesunken und hätten damit nur noch 15 Basispunkte (BP) des ausstehenden Kreditvolumens ausgemacht (Q1 2020: 42 BP). Wegen der sich verbessernden konjunkturellen Aussichten und des damit verbunden geringeren Ausfallsrisikos seien im Berichtsquartal modellseitig Risikovorsorgen im Ausmaß von EUR 537 Mio. aufgelöst worden. Im Sinne des Vorsichtsprinzips habe das Management aber dennoch zusätzlich pauschale Vorsorgen in Höhe von EUR 593 Mio. dotiert, um einer etwaigen Verschlechterung der Kreditqualität im Nachlauf auf den Konjunktureinbruch letzten Jahres Rechnung zu tragen.Die Kernkapitalquote (CET1) habe sich gegenüber dem Vorquartal (Q4) stabil gehalten und sich im Jahresvergleich um satte 1,5 Prozentpunkte auf hohe 15,5% verbessert. Der Median von 30 europäischen Vergleichsbanken habe hierfür bei 14,0% gelegen. Damit habe man einen größeren Puffer für künftige regulatorische Anpassungen bzw. Verschärfungen sowie bei einer allfälligen Verschlechterung des Kreditumfeldes.Wie seine Mitbewerber habe auch die niederländische ING die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise im Vorjahr zu spüren bekommen, was sich besonders in den Kreditbüchern durch höhere Vorsorgen für drohende Kreditausfälle bemerkbar gemacht habe. Im Zuge der sich abzeichnenden konjunkturellen Erholung und des dadurch geringeren Ausfallsrisikos würden die mittels Kreditrisikomodellen ermittelten Vorsorgen nun wieder teilweise aufgelöst. Im Sinne des Vorsichtsprinzips halte ING hier jedoch den Puffer hoch, um einer etwaigen künftigen Verschlechterung der Kreditqualität Rechnung zu tragen. Zusammen mit der außerordentlich starken Kapitalbasis sehe der Analyst ING gut gerüstet, um eventuellen konjunkturellen Restrisiken entgegenzuwirken.Für das gegebene Maß an Sicherheit hält Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, die ING Groep-Aktie für unterbewertet, weshalb er die Empfehlung von "Halten" auf "Kauf" ändert. Das ermittelte Kursziel von EUR 13 (zuvor: EUR 11) basiere auf einem Dividend-Discount-Modell und die Zahlen auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 07.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen