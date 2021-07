Börsenplätze ING Groep-Aktie:



Kurzprofil ING Groep:



Die ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) ist ein niederländischer Allfinanz-Dienstleister in der Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Amsterdam. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Der Konzern entstand im Jahr 1990 aus einer Fusion des Versicherers Nationale-Nederlanden mit der NMB Postbank Group und nannte sich nach dem Zusammenschluss Internationale Nederlanden Groep (ING). Bei der ING Groep N.V. handelt es sich um eine Holding, die als Muttergesellschaft für verschiedene Banken und Versicherungen fungiert. (06.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ING Groep-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die ING Groep-Aktie (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) unter die Lupe.Aktuell bekämen immer mehr Sparer Post von ihrer Bank. Meist sei das wenig erfreulich, denn es gehe um die Erhebung von Strafzinsen auf Einlagen. Seit Jahren schon seien v.a. Unternehmen und Vermögende damit konfrontiert gewesen. Nun treffe es immer mehr Deutsche, auch bei Direktbanken wie der ING. Häufig würden die Banken Alternativen zum klassischen Konto empfehlen. Das könne eine Lösung sein, den Verwahrentgelten zu entgehen. Besser sei aber etwas anderes.Die ING habe vor Kurzem bekanntgegeben, dass nun auch Bestandskunden für ihre Einlagen zahlen sollten. Wer mehr als 50.000 Euro auf dem Konto habe, solle dann 0,5% dafür aufwenden. Das gelte für alle, zwischen Neu- und Bestandskunden erde nicht mehr unterschieden. Betroffen davon sollten 700.000 Sparer sein.Häufig würden Finanzinstitute bei ihren Kunden mit Alternativen werben, um den Strafzinsen zu entgehen. Angeboten würden hauseigene Fonds oder Versicherungsprodukte. Dabei würden sich aus Kosten- und Transparenzgründen derzeit v.a. Aktien anbieten. Nicht nur ING-Sparer, die nun mit höheren Gebühren konfrontiert seien, sollten sich die Papiere der ING selbst ansehen.Die ING sei seit Jahren aufgrund ihres Direktbankmodells einer der Kostenführer auf dem Kontinent. Auch das aktuelle KGV von 10 liege unter dem Schnitt der Peers in Europa mit 12. Zudem zeige das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,8 noch immer eine Unterbewertung an. Da die ING seit Jahren profitabel sei und eine starke Bilanz habe, würden hier individuelle Gründe für den Abschlag nicht zutreffen. Kurzum: Die Gesamtbranche drücke die Bewertung nach unten, obwohl die Bank besser dastehe.Charttechnisch deute sich ein Ausbruch über den Abwärtstrend bei 11,40 Euro an, was den Kurs weiter ansteigen lassen sollte. Als Unterstützung fungiere der GD50 um 11,08 Euro und darunter der GD100 bei 10,53 Euro. Neueinsteiger sollten einen Stopp bei 8,25 Euro setzen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link