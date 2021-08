Börsenplätze ING Groep-Aktie:



Kurzprofil ING Groep:



Die ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) ist ein niederländischer Allfinanz-Dienstleister in der Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Amsterdam. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Der Konzern entstand im Jahr 1990 aus einer Fusion des Versicherers Nationale-Nederlanden mit der NMB Postbank Group und nannte sich nach dem Zusammenschluss Internationale Nederlanden Groep (ING). Bei der ING Groep N.V. handelt es sich um eine Holding, die als Muttergesellschaft für verschiedene Banken und Versicherungen fungiert. (11.08.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - ING Groep-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die ING Groep-Aktie (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) weiterhin mit "Kauf" ein.Ein freundliches Finanzmarktumfeld habe die Kunden verstärkt zu Investmentprodukten greifen lassen, was die Provisionserträge in Q2 unterstützt habe. In puncto Kapitalisierung zeige sich ING äußerst stark. Im kommenden Oktober beabsichtige ING eine Gewinnausschüttung von EUR 0,48 je Aktie vorzunehmen. Diese beinhalte eine Zwischendividende für das erste Halbjahr 2021 (EUR 0,21 je Aktie) sowie die Nachzahlung der wegen der Pandemie verschobenen Schlussdividende für 2020 (EUR 0,27 je Aktie).Die niederländische ING sei nicht nur gut durch die Pandemie gekommen, sondern habe seine ohnehin schon starke Kapitalposition noch weiter festigen können. Mit der Überwindung der Pandemie und der entsprechenden Freigabe durch die EZB dürften sich Aktionäre in Zukunft wieder über höhere Ausschüttungen freuen. Im Zuge der sich abzeichnenden konjunkturellen Erholung und des dadurch geringeren Ausfallsrisikos würden die mittels Kreditrisikomodelle ermittelten Vorsorgen nun wieder sukzessive aufgelöst. Im Sinne des Vorsichtsprinzips halte ING hier jedoch den Puffer hoch, um einer etwaigen künftigen Verschlechterung der Kreditqualität Rechnung zu tragen. Zusammen mit der außerordentlich starken Kapitalbasis sehe der Analyst ING gut gerüstet, um eventuellen konjunkturellen Restrisiken entgegenzuwirken.Für das gegebene Maß an Sicherheit hält Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, die ING Groep-Aktie nach wie vor attraktiv bewertet, weshalb er die "Kauf"-Empfehlung und das Kursziel mit EUR 13 bestätigt. Letzteres basiere auf einem Dividend-Discount-Modell und die Zahlen auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 11.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity