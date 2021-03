Börsenplätze ING Groep-Aktie:



Xetra-Aktienkurs ING Groep-Aktie:

10,396 EUR -2,31% (19.03.2021, 11:35)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ING Groep-Aktie:

10,61 EUR +3,71% (18.03.2021)



ISIN ING Groep-Aktie:

NL0011821202



WKN ING Groep-Aktie:

A2ANV3



Ticker-Symbol ING Groep-Aktie:

INN1



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol ING Groep-Aktie:

INGA



Kurzprofil ING Groep:



Die ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) ist ein niederländischer Allfinanz-Dienstleister in der Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Amsterdam. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Der Konzern entstand im Jahr 1990 aus einer Fusion des Versicherers Nationale-Nederlanden mit der NMB Postbank Group und nannte sich nach dem Zusammenschluss Internationale Nederlanden Groep (ING). Bei der ING Groep N.V. handelt es sich um eine Holding, die als Muttergesellschaft für verschiedene Banken und Versicherungen fungiert. (19.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - ING Groep-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die ING Groep-Aktie (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) unter die Lupe.Die niederländische Bank habe 2020 wegen der Covid-19-Pandemie einen Gewinnrückgang erlitten. Wachstumspotenzial sehe man 2021 vor allem durch eine anziehende Kreditnachfrage. Aus dem Geschäft mit Privatkunden in Österreich ziehe sich die Bank zurück.Wie seine Mitbewerber habe auch die niederländische ING die wirtschaftlichen Folgender Coronakrise zu spüren bekommen, was sich besonders in den Kreditbüchern bemerkbar gemacht habe. Wenngleich sich aufgrund der konjunkturellen Erholung das Kreditrisiko weiter entspannen und die Masse der Belastungen hinter der Branche liegen dürfte, sei mit einem anhaltenden Ertragsdruck infolge der niedrigen Zinsen zur rechnen.Dies habe letztendlich auch zum Entschluss der Niederländer geführt, sich aus einem gesättigten und durch eine hohe Bankendichte charakterisierten bzw. wettbewerbsintensiven Markt wie Österreich teilweise zurückzuziehen. Daher wolle ING das Geschäft mit den 550.000 Privatkunden bis Ende 2021 beenden. Durch die seitens der EZB geschaffenen günstigen Refinanzierungsbedingungen sei es nicht mehr notwendig, um jeden Preis um Einlagen zu rittern, weshalb ING sich in einem ersten Schritt von Kunden trenne, die ausschließlich Sparkonten bei der Bank führen würden. 2021 rechne ING wieder mit einer Erholung der Kreditnachfrage.Wegen der im europäischen Bankensektor insgesamt trüben Ertragsaussichten infolge der ultra-expansive Geldpolitik der EZB belässt Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine Empfehlung für die ING-Aktie auf "halten". Des Weiteren sehe er auf dem aktuellen Kursniveau schon sehr viel Konjunkturoptimismus eingepreist. Das ermittelte Kursziel von EUR 11,00 (zuvor: EUR 8,80) basiere auf einem Dividend Discount-Modell und die Zahlen auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 19.03.2021)7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity