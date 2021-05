Börsenplätze ING Groep-Aktie:



Xetra-Aktienkurs ING Groep-Aktie:

10,722 EUR -1,29% (06.05.2021, 12:13)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ING Groep-Aktie:

10,704 EUR -1,51% (06.05.2021, 12:21)



ISIN ING Groep-Aktie:

NL0011821202



WKN ING Groep-Aktie:

A2ANV3



Ticker-Symbol ING Groep-Aktie:

INN1



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol ING Groep-Aktie:

INGA



Kurzprofil ING Groep:



Die ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) ist ein niederländischer Allfinanz-Dienstleister in der Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Amsterdam. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Der Konzern entstand im Jahr 1990 aus einer Fusion des Versicherers Nationale-Nederlanden mit der NMB Postbank Group und nannte sich nach dem Zusammenschluss Internationale Nederlanden Groep (ING). Bei der ING Groep N.V. handelt es sich um eine Holding, die als Muttergesellschaft für verschiedene Banken und Versicherungen fungiert. (06.05.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - ING Groep-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die ING Groep-Aktie (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) unter die Lupe.Das größte niederländische Finanzinstitut, ING Groep, habe heute Morgen seine Geschäftszahlen für das erste Quartal 2021 veröffentlicht. Dank deutlich rückläufiger Risikovorsorgen seien die Gewinnerwartungen übertroffen worden.Die Erträge seien in Q1 2021 gegenüber dem Vorjahr um 4,2% auf EUR 4,70 Mrd. gestiegen und die Kosten hätten sich um 6,5% auf EUR 3,02 Mrd. erhöht. Die Aufwands-/Ertragsquote habe sich demnach um 1,3 Prozentpunkte auf 64,1% erhöht. Die Nettozinsmarge sei um 5 Basispunkte auf 1,46% gesunken. Die Dotierungen zu Kreditrisikovorsorgen seien um zwei Drittel auf EUR 223 Mio. gesunken. Die Kernkapitalquote (CET1) habe sich im Jahresvergleich um 1,5 Prozentpunkte auf 15,5% verbessert.Unter dem Strich hätten die Niederländer im Auftaktquartal 2021 mit EUR 1 Mrd. nach Steuern um die Hälfte mehr als im Vergleichsquartal 2020 verdient, womit die Markterwartungen von im Schnitt EUR 803 Mio. übertroffen worden seien.In Abstimmung mit den EZB-Empfehlungen beabsichtige ING nach der Zwischendividende von EUR 0,12 je Aktie (für Q4 2020) weitere Ausschüttungen ab dem dritten Quartal 2021 wieder vorzunehmen. Gegen Ende Q1 habe ING insgesamt EUR 3,3 Mrd. an für Dividendenzahlungen reservierten Mitteln bereitgehalten. Es handle sich hierbei um nicht (mehr) getätigte Ausschüttungen für die Schlussdividenden 2019 und 2020 sowie für den Gewinnanteil in Q1 2021.Die letzte Empfehlung zu ING lautete "Halten", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 06.05.2021)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity