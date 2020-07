XETRA-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:

31,00 EUR +0,65% (22.07.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:

30,85 EUR -0,48% (23.07.2020, 08:54)



ISIN INDUS Holding-Aktie:

DE0006200108



WKN INDUS Holding-Aktie:

620010



Ticker-Symbol INDUS Holding-Aktie:

INH



Kurzprofil INDUS Holding AG:



INDUS (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) ist eine deutsche Holding AG, die sich auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen aus der Produktionsindustrie spezialisiert hat. Unter dem Dach der Holding agieren zahlreiche kleinere und mittlere Unternehmen. Sie werden von INDUS in der Vermarktung ihrer Leistungen und Produkte unterstützt. INDUS kauft dabei ausschließlich Industrieunternehmen, so genannte Hidden Champions, die in interessanten Nischenmärkten aktiv und innerhalb ihrer jeweiligen Märkte führend sind. Innerhalb ihrer Märkte operieren die einzelnen Firmen eigenständig. Indus konzentriert die eigenen Aufgaben auf Controlling, Rechnungswesen und Finanzierung. Die verschiedenen Beteiligungsgesellschaften sind in der Medizintechnik, Metallverarbeitung, im Maschinen- und Anlagenbau, im Engineering oder im Baugewerbe tätig. (23.07.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - INDUS Holding-Aktienanalyse von Analyst Markus Armer von Independent Research:Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die INDUS Holding-Aktie (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) von 35 Euro auf 33 Euro.INDUS habe für das Q2/2020 größtenteils nicht-zahlungswirksame Ergebnisbelastungen von insgesamt 44,1 Mio. Euro angekündigt. Dabei würden rund 31,6 Mio. Euro auf Firmenwertabschreibungen (29,2 Mio. Euro im Bereich Fahrzeugtechnik und 2,4 Mio. Euro im Bereich Metalltechnik) entfallen. Zudem seien Maßnahmen zur Bereinigung unprofitabler Bereiche beschlossen worden. Diese würden zu Wertberichtigungen sowie der Bildung von Rückstellungen von insgesamt rund 12,5 Mio. Euro (7,9 Mio. Euro im Bereich Fahrzeugtechnik und 4,6 Mio. Euro im Bereich Metalltechnik) führen. Hinsichtlich der operativen Entwicklung erwarte Armer den Tiefpunkt in Q2 und gehe nach wie vor von einer sukzessiven Erholung im zweiten Halbjahr aus. Angesichts der breiten Diversifizierung halte Armer INDUS weiterhin für gut positioniert. Der Analyst habe seine Prognosen für die Geschäftsjahre 2020 (u.a. EPS: -0,43 (alt: +1,17) Euro; DPS: 0,20 (alt: 0,80) Euro) und 2021 (u.a. EPS: 2,35 (alt: 2,57) Euro; DPS: 0,80 (alt: 1,20) Euro) reduziert.Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die INDUS Holding-Aktie in Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% weiterhin mit "halten". (Analyse vom 23.07.2020)Börsenplätze INDUS Holding-Aktie: