Tradegate-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:

44,25 EUR -0,90% (08.04.2019, 14:21)



XETRA-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:

44,15 EUR -1,12% (08.04.2019, 14:51)



ISIN INDUS Holding-Aktie:

DE0006200108



WKN INDUS Holding-Aktie:

620010



Ticker-Symbol INDUS Holding-Aktie:

INH



Kurzprofil INDUS Holding AG:



INDUS (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) ist eine deutsche Holding AG, die sich auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen aus der Produktionsindustrie spezialisiert hat. Unter dem Dach der Holding agieren zahlreiche kleinere und mittlere Unternehmen. Sie werden von INDUS in der Vermarktung ihrer Leistungen und Produkte unterstützt. INDUS kauft dabei ausschließlich Industrieunternehmen, so genannte Hidden Champions, die in interessanten Nischenmärkten aktiv und innerhalb ihrer jeweiligen Märkte führend sind. Innerhalb ihrer Märkte operieren die einzelnen Firmen eigenständig. Indus konzentriert die eigenen Aufgaben auf Controlling, Rechnungswesen und Finanzierung. Die verschiedenen Beteiligungsgesellschaften sind in der Medizintechnik, Metallverarbeitung, im Maschinen- und Anlagenbau, im Engineering oder im Baugewerbe tätig. (08.04.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - INDUS Holding-Aktienanalyse von Analyst Matthias Engelmayer von Independent Research:Matthias Engelmayer, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der INDUS Holding-Aktie (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH).Nach Vorlage der endgültigen 2018-Zahlen bestätige Engelmayer seine Umsatz- bzw. EBIT-Prognosen für 2019, die mit 1,74 (Vj. 1,71) Mrd. Euro bzw. 157 (Vj. 151) Mio. Euro (2018-EBIT vor Wertminderungen) am unteren Ende der Unternehmensprognose (Umsatz: 1,72-1,77 Mrd. Euro; EBIT: 156-162 Mio. Euro) lägen. Die Unternehmensleitung habe sich auf der Analystenkonferenz zuversichtlich gezeigt, im laufenden Jahr wieder Neuakquisitionen vorzunehmen (nur zwei Ergänzungsakquisitionen auf Enkeltochterebene im Vorjahr). Nichtsdestotrotz werde nach Ansicht des Analysten der Anlegerfokus bei der operativen Margenentwicklung liegen und hier u.a. im schwächelnden Segment Fahrzeugtechnik (EBIT-Marge vor Wertminderungen 2018: 1,3% (Vj. 3,7%); hoher Verlust bei Serienzulieferern).Um das beim neuen Strategieprogramm PARKOUR bestätigte (nachhaltige) EBIT-Ziel von über 10% zu erreichen, bedürfe es seines Erachtens umfangreiche Maßnahmen (u.a. Unternehmensverkäufe in der Fahrzeugtechnik (Serienzulieferer)). Die Bilanzkennzahlen seien weiterhin als solide einzuschätzen (Eigenkapitalquote von 41,3% (Vj. 40,8%); Nettoverschuldung/EBITDA: 2,2 (Vj. 1,9)), wenngleich die Eigenkapitalquote laut Unternehmensangaben im Jahresverlauf 2019 temporär unter die Zielquote von 40% fallen sollte (negativer Effekt von 1,3-1,4 PP durch IFRS 16-Anwendung sowie Dividendenausschüttung).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze INDUS Holding-Aktie: