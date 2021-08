7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil IMMOFINANZ AG:



Die IMMOFINANZ AG (ISIN: AT0000A21KS2, WKN: A2JN9W, Ticker-Symbol: IMO1, Wien: IIA) ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 4,2 Mrd., das sich auf mehr als 230 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. (31.08.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - IMMOFINANZ-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der IMMOFINANZ AG (ISIN: AT0000A21KS2, WKN: A2JN9W, Ticker-Symbol: IMO1, Wien: IIA) unter die Lupe.Die Mieterlöse hätten im 2. Quartal leicht unter dem Vorjahr gelegen, jedoch hätten starke positive Bewertungseffekte dazu geführt, dass die Ergebnisse die Erwartungen der Analysten hätten übertreffen können. Die Bruttomieteinnahmen hätten sich im Berichtszeitraum auf EUR 70,2 Mio. belaufen und damit um 2,3% unter dem Vorjahreswert gelegen. Der Höhepunkt der Ergebnisse seien starke positive Bewertungseffekte gewesen, die vor allem auf das deutsche und österreichische Portfolio zurückzuführen gewesen seien. Diese hätten zu einem Ergebnis aus der Portfolioentwicklung in Höhe von EUR 22 Mio., das das EBITDA auf EUR 57,0 Mio. (RBIe EUR 43,6 Mio.) habe ansteigen lassen und einem Bewertungsanstieg von EUR 51,5 Mio. in Q2 auf das Investmentportfolio (ca. 1,1% des Portfolios) geführt. Damit hätten die meisten Kennzahlen über den Schätzungen und deutlich über dem Vorjahresniveau (Bewertungsverluste von EUR 98 Mio. in Q2 20) gelegen.Das nachhaltige Ergebnis FFO 1 habe sich aufgrund geringerer Covid-19-bezogener Abschreibungen (EUR 9,4 Mio. vs. 18,2 Mio. in Q2 20) deutlich erholt und sich auf EUR 29,9 Mio. (Q2 20: EUR 19,8 Mio., RBIe EUR 25,1 Mio.) belaufen.Das profitable Quartal habe zu einem Anstieg des EPRA Buchwerts auf EUR 30,0 pro Aktie und einen Rückgang der Nettoverschuldungsquote um 1,4 Prozentpunkte auf 38,1% geführt. Die IMMOFINANZ verfüge weiterhin über EUR 967 Mio. an liquiden Mitteln in der Bilanz, die in myhive-Büros und STOP SHOP-Fachmarktzentren investiert würden.Der Vermietungsstand sei relativ stabil bei 94,1% (Q1 94,5%) geblieben, wobei die Einzelhandelsflächen mit 97,5% weiterhin voll vermietet seien und bei Büroflächen die Auslastung auf 90,3% (Q1: 91,3%) leicht zurückgegangen sei.Die letzte Empfehlung für die IMMOFINANZ-Aktie lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 31.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.