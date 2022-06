12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze IMMOFINANZ-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs IMMOFINANZ-Aktie:

16,60 EUR -0,66% (10.06.2022, 14:14)



Wiener Börse-Aktienkurs IMMOFINANZ-Aktie:

16,59 EUR -0,96% (10.06.2022, 15:45)



ISIN IMMOFINANZ-Aktie:

AT0000A21KS2



WKN IMMOFINANZ-Aktie:

A2JN9W



Ticker-Symbol IMMOFINANZ-Aktie:

IMO1



Wiener Börse-Symbol IMMOFINANZ-Aktie:

IIA



Kurzprofil IMMOFINANZ AG:



Die IMMOFINANZ (ISIN: AT0000A21KS2, WKN: A2JN9W, Ticker-Symbol: IMO1, Wiener Börse-Symbol: IIA) ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und die Adriatic-Region. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 5,1 Mrd., das sich auf rund 210 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: http://www.immofinanz.com. (10.06.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - IMMOFINANZ-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der IMMOFINANZ AG (ISIN: AT0000A21KS2, WKN: A2JN9W, Ticker-Symbol: IMO1, Wiener Börse-Symbol: IIA) von "Halten" auf "Kauf" hoch.Durch den Kontrollwechsel bei IMMOFINANZ seien EUR 569 Mio. an ausstehenden Anleihen zurückgekauft worden, wodurch sich die Liquiditätsposition in einem relativ schwierigen Umfeld für eine günstige Refinanzierung auf EUR 385 Mio. verringert habe. Aus diesem Grund hätten die bisherigen Prognosen für das Wachstum angepasst werden müssen, was dazu geführt habe, dass die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 zurückgenommen worden sei. Der neue Hauptaktionär, CPI Property Group, habe ebenfalls angekündigt, dass er eine Dividendenzahlung aus dem Gewinn 2021 nicht unterstützen werde und somit IMMOFINANZ für das GJ 21 keine Dividende zahlen werde.Die Basis für das Portfoliowachstum des Konzerns sei mit den laufenden Entwicklungsprojekten, die ca. EUR 41 Mio. an Mieteinnahmen bringen sollten, gelegt, auch wenn anorganische Wachstumspläne möglicherweise zurückgeschraubt werden müssten. Die zukünftige Strategie werde auch von den Absichten des Mehrheitseigentümer CPI Property Group, welcher mittlerweile 77% der Anteile halte, abhängen.Nachdem CPI auch ein Übernahmeangebot für S IMMO abgegeben habe, gebe es erneute Spekulationen über einen neuerlichen Versuch einer Fusion der beiden Konzerne. Für die CPI wäre dies wahrscheinlich der nächste logische Schritt, nachdem man die Kontrolle über beide Unternehmen erlangt habe, jedoch seien Zeitpunkt und Bedingungen eines möglichen Zusammenschlusses derzeit noch schwer abzuschätzen. Die Analysten der RBI erwarten, dass IMMOFINANZ auf absehbare Zeit börsennotiert bleibt, da die von CPI gehaltene Beteiligung (77%) für einen so genannten "Squeeze-Out" der Minderheitsaktionäre (mind. 90%) nicht ausreicht.Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, ändern ihre Empfehlung auf "Kauf" mit einem Kursziel von EUR 20,50, nach der mehr als 30%-igen Kurskorrektur infolge des Auslaufens des Übernahmeangebots der CPI Property Group. Der jüngste Kursrückgang scheine etwas übertrieben, was nach Meinung der Analysten trotz der Herausforderungen, mit denen IMMOFINANZ konfrontiert sei, wieder ein gewisses Aufwärtspotenzial biete. Die aktuelle Bewertung liege rund 15% unter dem Branchenschnitt, wobei der Markt bereits ein negatives Szenario für europäische Gewerbeimmobilien einpreise. Der Abschlag zum Buchwert betrage ca. 35%.(Analyse vom 10.06.2022)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.