Wiener Börse-Aktienkurs IMMOFINANZ-Aktie:

1,863 EUR -0,11% (20.04.2017, 12:20)



ISIN IMMOFINANZ-Aktie:

AT0000809058



WKN IMMOFINANZ-Aktie:

911064



Ticker-Symbol IMMOFINANZ-Aktie:

IMO



Wiener Börse Ticker-Symbol IMMOFINANZ-Aktie:

IIA



Kurzprofil IMMOFINANZ AG:



Die IMMOFINANZ AG (ISIN: AT0000809058, WKN: 911064, Ticker-Symbol: IMO, Wien: IIA) ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in derzeit acht Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Polen und Moskau. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 5,5 Mrd., das sich auf mehr als 380 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. (20.04.2017/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - IMMOFINANZ-Aktie kann sich einfach nicht nennenswert vom Tief lösen - AktienanalyseIn der Bilanz von IMMOFINANZ (ISIN: AT0000809058, WKN: 911064, Ticker-Symbol: IMO, Wien: IIA) haben die schwierigen Bedingungen im russischen Markt Spuren hinterlassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.In dem achtmonatigen Berichtszeitraum des Rumpfgeschäftsjahres 2016 habe der Immobilienkonzern seine Mieterlöse zwar um 0,7 Prozent auf 156,7 Mio. Euro verbessern können. Jedoch habe sich das Konzernergebnis von minus 150,5 Mio. auf minus 182,0 Mio. Euro verschlechtert. Grund dafür seien vor allem die Abwertung der Moskauer Einkaufszentren und eine marktnahe Beteiligungsbewertung der CA Immo-Aktien gewesen. Das Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen sei von 60,7 Mio. auf 26,9 Mio. Euro zurückgegangen.Indes habe CA Immo die Gespräche zum geplanten Merger auf Eis gelegt. Bis zum vierten Quartal solle IMMOFINANZ das Russland-Geschäft los sein, um 2018 den Aktionären eine Fusion vorlegen zu können, habe CA Immo erklärt. In den Gesprächen mit IMMOFINANZ sei man noch nicht bis zur Klärung der Frage einer künftigen Positionierung gekommen oder zur Frage, wo der Mehrwert des Mergers liegen könnte.Börsenplätze IMMOFINANZ-Aktie:Tradegate-Aktienkurs IMMOFINANZ-Aktie:1,863 EUR -0,11% (20.04.2017, 12:07)