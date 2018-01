Im IG Metall-Bezirk Niedersachsen und Sachsen-Anhalt legten rund 1.000 Beschäftigte aus zehn Betrieben kurzzeitig die Arbeit nieder. Bei Wabco in Gronau folgten rund 120 Warnstreikende dem Aufruf der IG Metall.



In Nordrhein-Westfalen beteiligten sich 750 Beschäftigte aus sechs Betrieben an den Warnstreikaktionen.



Im IG Metall-Bezirk Mitte legten rund 700 Beschäftigte kurzfristig die Arbeit nieder, darunter waren über 210 Beschäftigte von Magna Exteriors Systems in Obertshausen und 120 Beschäftigte von Mahle in Wölfersheim.



Darüber hinaus gab es weitere Warnstreiks und Aktionen im IG Metall-Bezirk Küste und in Bayern. Im Laufe des Nachmittags und Abends seien weitere Aktionen geplant, teilte die IG Metall mit.



Bereits am Donnerstag und Freitag vergangener Woche traten rund 6.000 Beschäftigte kurzzeitig in den Ausstand. In Baden-Württemberg nahmen über 2.800 Beschäftigte des Porsche-Werkes Zuffenhausen an einer Kundgebung teil. In Niedersachsen und Sachsen-Anhalt beteiligten sich mehr als 2.000 Beschäftigte an Warnstreiks bei Bosch in Salzgitter, bei der Lenze-Gruppe in Aerzen sowie bei Radio Frequency Systems und Nexans in Hannover. In Brandenburg legten rund 500 Beschäftigte des Getriebeherstellers ZF für zwei Stunden die Arbeit nieder. (08.01.2018/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie haben sich nach Ende der Friedenspflicht bundesweit bereits über 15.000 Beschäftigte aus mehr als 80 Betrieben an Warnstreiks und Aktionen beteiligt (Stand: 14 Uhr), so IG Metall in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Damit wollen die Beschäftigten ihrer Forderung Nachdruck verleihen und gegen das unzureichende Angebot der Arbeitgeber protestieren. Die IG Metall fordert eine Erhöhung der Entgelte und Ausbildungsvergütungen um 6 Prozent für eine Laufzeit von 12 Monaten sowie einen individuellen Anspruch auf Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit auf bis zu 28 Stunden für einen Zeitraum von bis zu 24 Monaten. "Die starke Beteiligung der Belegschaften am bundesweiten Warnstreikauftakt zeigt, was sie vom Arbeitgeberangebot halten: Nichts! Sie lassen sich nicht mit einem mickrigen Lohnangebot abspeisen. Zudem müssen die Arbeitgeber endlich ihre Verweigerungshaltung aufgeben und mit uns konstruktiv über unsere Forderung zur Arbeitszeit reden", sagte Jörg Hofmann, Erster Vorsitzender der IG Metall, am Montag in Frankfurt. Hofmann kündigte auch für die kommenden Tage massive bundesweite Warnstreiks an.Der Schwerpunkt der Warnstreiks lag am Montag in Baden-Württemberg. Dort beteiligten sich über 4.000 Beschäftigte aus acht Betrieben an Warnstreikaktionen. Bei Porsche in Stuttgart-Zuffenhausen versammelten sich 3.000 Beschäftigte zu einer Kundgebung vor dem Porsche-Museum. Weitere Warnstreikaktionen gab es bei Wabco in Mannheim und Valeo Wischer in Bietigheim, sowie bei Getrag Magna Powertrain in Rosenberg.