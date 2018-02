Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das International Cotton Advisory Committee ICAC hat heute neue Schätzungen für die weltweite Baumwollproduktion und -nachfrage veröffentlicht, so die Analysten der Commerzbank.



Die Produktion solle 2018/19 auf 25,51 Mio. Tonnen steigen, die Nachfrage auf 25,37 Mio. Tonnen. Gegenüber der Januar-Prognose bedeute dies jeweils eine leichte Aufwärtsrevision. Verglichen mit der Schätzung für 2017/18 solle die Produktion um 11% steigen, die Nachfrage dagegen "nur" um gut 3%. In der Folge solle der globale Baumwollmarkt 2018/19 einen kleinen Angebotsüberschuss aufweisen, während für 2017/18 vom ICAC noch ein beträchtliches Defizit von 1,5 Mio. Tonnen prognostiziert werde. Diese Entwicklung spreche für einen weiteren Rückgang der Baumwollpreise in den nächsten Monaten. Der Baumwollpreis sei in den letzten Handelstagen bereits merklich gefallen. Habe Baumwolle vor eineinhalb Wochen noch deutlich mehr als 80 US-Cents je Pfund gekostet, so seien es in dieser Woche zeitweise nur noch 77 US-Cents gewesen.



Robuste US-Exportzahlen hätten den Preis gestern zeitweise wieder auf 80 US-Cents steigen lassen. Demnach seien in der letzten Woche laut Daten des US-Landwirtschaftsministeriums 303 Tsd. Ballen US-Baumwolle exportiert worden. Das seien fast fünfmal so viel wie in der Vorwoche und 50% mehr als im 4-Wochendurchschnitt gewesen. Geholfen habe wohl dabei der schwache US-Dollar, der in der Berichtswoche nach Äußerungen des US-Finanzministers auf ein 3-Jahrestief gefallen sei. (02.02.2018/ac/a/m)







Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.