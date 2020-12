Börsenplätze IBU-tec-Aktie:



Die IBU-tec-Gruppe (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern.



Die Produkte sind unter anderem wichtige Bestandteile von Batteriematerialien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher sowie von Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduzierung von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.ibu-tec.de. (01.12.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBU-tec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der IBU-tec advanced materials AG (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) unter die Lupe.Wir erleben gerade den Beginn des Zeitalters der E-Mobilität, so der Experte Michael Schröder. Als Schaufelhersteller für den kommenden E-Mobility-Goldrausch könnte IBU-tec in Zukunft richtig groß aufspielen. Bei den ersten Investoren sei der Funke bereits übergesprungen. Die Aktie habe zuletzt deutlich Boden gut machen können. Doch das Ende der Fahnenstange scheine noch nicht in Sicht.Als Entwicklungs- und Produktionsdienstleister auf dem Gebiet der thermischen Behandlung helfe IBU-tec den Kunden aus verschiedensten Branchen mit ihren modularen Drehöfen und Pulsationsreaktoren das eigene Entwicklungsrisiko bei der Material- und Prozessentwicklung zu reduzieren. Das Angebot reiche von chemischen Katalysatoren für Medikamente (Blutdrucksenker) und Batteriematerialien über die Beschichtung von Pfandflaschen (Glasscoating) bis zum Recycling von hochwertigen Metallen. Kurzum: ein echter Alleskönner!Um die Power auf die Straße zu bringen, sei im Frühjahr mit Dr. Arndt Schlosser von Wacker Chemie ein erfahrener Vertriebsspezialist mit einem starken internationalen Netzwerk an Bord geholt worden. Passend dazu laufe Anfang 2021 ein Patent eines Global Players im Bereich Batterierohstoffe aus. Damit öffne sich für IBU-tec im boomenden Markt für Elektromobilität und stationäre Energiespeicherung die Tür zu einem absoluten Wachstumsmarkt. Hätten die Thüringer hier bisher als Zulieferer agiert, werde man nun ein Produkt aus seinen eigenen Drehöfen für den Einsatz in Lithium-Eisenphosphat(LFP)-Batteriezellen vermarkten. Erste Vertriebsaktivitäten würden bereits laufen. Mit VARTA gebe es einen namhaften Interessenten an dem hocheffizienten Batterierohstoff. Hinter vorgehaltener Hand würden aber auch Namen wie die koreanische LG Chem, die chinesische CATL und selbst der E-Auto-Pionier Tesla die Runde machen.Das Timing für den Aufstieg zum Direkthändler könnte kaum besser sein: Um höhere Reichweiten mit günstigeren Verkaufspreisen bei Fahrzeugen zu kombinieren, setze die Autoindustrie aktuell verstärkt auf LFP-Batteriezellen. Immer mehr Produzenten würden dazu auch Standorte in Deutschland aufbauen.Die breite Aufstellung sorge für ein solides Grundrauschen. Batterien seien aber der Schlüssel moderner Elektromobilität. Noch vor Weihnachten dürfte es erste Wasserstandsmeldungen zur aktuellen Geschäftsentwicklung geben. Zudem habe Vorstand Ulrich Weitz auf dem Eigenkapitalforum eine neue Mittelfrist-Prognose (2025) in Aussicht gestellt. Gut möglich, dass sich der Aufwärtstrend dann weiter vorsetzen wird, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link