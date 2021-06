NYSE-Aktienkurs IBM-Aktie:

146,465 USD +2,34% (21.06.2021, 16:12)



ISIN IBM-Aktie:

US4592001014



WKN IBM-Aktie:

851399



Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



NYSE Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (21.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) unter die Lupe.Die Bundeskanzlerin Merkel sei zum Ende ihrer Amtszeit nicht unumstritten - doch jüngst sei im Zuge der IBM-Quantencomputer-Präsentation noch einmal aufgeblitzt, wieso sie bei vielen Deutschen so beliebt sei. Angela Merkel sei im Video-Gespräch mit IBM-Europa-Chef Martin Jetter gewesen, der klarmache, man müsse sich anstrengen, doch sei im Wettlauf mit China optimistisch, beim Zukunftsthema Quantencomputer abzuliefern. Und Google, frage Angela Merkel nach, wie sei das IBM "Wunder der Technik" dem US-Quantencomputer-Rivalen gegenüber positioniert? Die klare Antwort: "Die Industrie ist jetzt nutzbar, wir laden die Industrie, die Forschung ein, dieses System jetzt zu nutzen." Das System werde bis 2023 von rund 27 Qubits auf dann über 1.000 Qubits aufgerüstet. Unternehmen wie Google "haben etwas auf dem Papier", habe Jetter gesagt, "aber wir, haben es hier." Worte, auf die die Kanzlerin mit einem Lächeln und einer Siegerfaust, die einst Tennis-Star Boris Becker geprägt habe, reagiert habe.Bereits Anfang des Jahres sei es Forschern von IBM und Mercedes die Anzahl der Qubits gelungen, die ein Quantencomputer zur Simulation von Molekülen benötige, zu reduzieren. Dieser Erfolg könnte für die Entwicklung von Elektroauto-Zellen entscheidend würden, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs IBM-Aktie:122,85 EUR +1,11% (21.06.2021, 16:10)Tradegate-Aktienkurs IBM-Aktie:122,95 EUR +1,95% (21.06.2021, 16:25)