Tradegate-Aktienkurs IBM-Aktie:

132,90 EUR +0,11% (19.07.2019, 14:18)



NYSE-Aktienkurs IBM-Aktie:

149,63 USD +4,59% (18.07.2019, 22:01)



ISIN IBM-Aktie:

US4592001014



WKN IBM-Aktie:

851399



Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



NYSE Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (19.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - IBM-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM).Der Umsatz sei in Q2/2019 das vierte Quartal in Folge wie erwartet um 4,2% (währungsbereinigt: -1,6%) y/y gesunken. Das währungsbereinigte Wachstum der Zukunftsgeschäfte wie Cloud Computing und Künstliche Intelligenz habe dabei die Rückgänge in den traditionellen Geschäftsfeldern nach wie vor nicht ausgleichen können. Das Konzern-Nettoergebnis habe sich erwartungsgemäß moderat um 3,9% auf 2,50 (Vj.: 2,40; Analystenerwartung: 2,49; Marktkonsens: 2,48) Mrd. USD erhöht. Darüber hinaus sei der Ausblick für 2019 bestätigt worden. Die Zielsetzungen würden aber noch nicht Red Hat beinhalten. IBM wolle daher hierzu neue Zielsetzungen am 02.08. präsentieren. Nach wie vor halte Friebel die noch gültigen Zielsetzungen für zu optimistisch.Friebel glaube nach wie vor nicht, dass IBM - ohne die Berücksichtigung von Red Hat - in absehbarer Zeit eine nachhaltige Trendwende bei der Geschäftsentwicklung gelingen werde. Die verhältnismäßig niedrige Bewertung der Aktie, die Aktienrückkäufe sowie die attraktive Dividendenrendite stünden den gestiegenen globalen Unsicherheiten, der sich eintrübenden Weltwirtschaft und den hohen Risiken aus der nach Meinung des Analysten überteuerten Übernahme von Red Hat gegenüber.Bei unveränderten EPS-Prognosen bestätigt Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Rating für die IBM-Aktie. Das Kursziel werde von 157,00 USD auf 167,00 USD angehoben. (Analyse vom 19.07.2019)Börsenplätze IBM-Aktie:Xetra-Aktienkurs IBM-Aktie:133,15 EUR +0,68% (19.07.2019, 14:19)