IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (11.07.2018/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - IBM-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie von IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) unter die Lupe.Sand im Getriebe aber dennoch einen Blick wert! Auf diese einfache Formel lasse sich die charttechnische Ausgangssituation der IBM-Aktie verdichten. Doch der Reihe nach: In den letzten sieben Jahren sei mit dem Technologietitel kein Staat zu machen gewesen. Dennoch habe das Papier sowohl im vergangenen Jahr als auch jüngst die alten Ausbruchsmarken bei knapp 140 USD lehrbuchmäßig zurückgetestet. Trotz dieses Pullbacks sei der Weg nach Norden steinig. Zuletzt habe die Kombination aus der 38-Monats-Linie (akt. bei 152,28 USD) und einem Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (154,07/16 USD) "big blue" bereits ausgebremst.Für einen großen Befreiungsschlag müsste ohnehin die Kumulationszone aus dem bisherigen Jahreshoch (171,12 USD), einer weiteren Glättungslinie (171,09 USD) sowie dem Abwärtstrend seit April 2013 (akt. bei 172,18 USD) übersprungen werden. Wichtiger als das Auseinandersetzen mit möglichen Renditepotenzialen sei für Investoren in Capped Bonus-Zertifikaten allerdings das Herausarbeiten markanter Unterstützungen. Neben der oben genannten Ausbruchszone bei knapp 140 USD stelle vor allem das Tief vom Februar 2016 (116,91 USD) eine wichtige Auffangmarke dar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs IBM-Aktie:122,31 EUR -0,71% (11.07.2018, 08:52)Xetra-Aktienkurs IBM-Aktie:123,37 EUR (10.07.2018)