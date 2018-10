Tradegate-Aktienkurs IBM-Aktie:

119,89 EUR -4,33% (17.10.2018, 11:39)



NYSE-Aktienkurs IBM-Aktie:

145,12 USD +2,83% (16.10.2018, 22:01)



ISIN IBM-Aktie:

US4592001014



WKN IBM-Aktie:

851399



Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



NYSE Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (17.10.2018/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - IBM-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM).Wie von ihm erwartet sei der nach einem fast sechsjährigen Abwärtstrend in Q4 2017 begonnene Aufschwung bei den Erlösen nur von kurzer Dauer gewsen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dies sei aber etwas früher als erwartet geschehen, weshalb der Umsatzrückgang in Q3 2018 dennoch überrascht habe. Die Ergebnisentwicklung habe dagegen ein paar erfreuliche Aspekte aufgewiesen. Ob es dem weltgrößten IT-Dienstleister jemals gelingen werde auf einen nachhaltigen Wachstumspfad einzuschwenken, halte Friebel für sehr fraglich. Die IBM-Aktie sei allerdings nach unten hin durch die relativ niedrige Bewertung, die Aktienrückkäufe und die attraktive Dividendenrendite abgesichert.Markus Friebel, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die IBM-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 157 USD bekräftigt. (Analyse vom 17.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs IBM-Aktie:119,75 EUR -3,47% (17.10.2018, 11:20)