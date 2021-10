Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: IBM.



Börsenplätze IBM-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs IBM-Aktie:

116,30 EUR -4,44% (21.10.2021, 09:05)



NYSE-Aktienkurs IBM-Aktie:

141,90 USD -0,06% (20.10.2021)



ISIN IBM-Aktie:

US4592001014



WKN IBM-Aktie:

851399



Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



NYSE Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (21.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die IBM-Aktie (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der IT-Riese IBM habe heute seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen dritten Quartal präsentiert. Das Unternehmen sei leicht unter den Erwartungen der Experten geblieben. Die Aktie reagiere negativ auf die Quartalsmeldung und notiere derzeit knapp fünf Prozent im Minus.Die Umsätze seien in Q3 leicht um 0,3 Prozent auf 17,6 Milliarden Dollar gestiegen. Erwartet worden seien 17,8 Milliarden. Auch der Gewinn pro Aktie habe mit 2,52 Dollar minimal unter dem Konsens der Experten (2,53 Dollar) gelegen.In der wichtigen Sparte Cloud & Cognitive Software habe der Technologie-Dino Erlöse von rund 5,7 Milliarden Dollar erzielt (plus 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal). Die Experten seien etwas optimistischer gewesen und hätten rund 5,8 Milliarden Dollar auf ihren Zetteln stehen gehabt.Positiv sei dagegen der deutliche Anstieg bei den Red-Hat-Erlösen um 17 Prozent gewesen.Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass der Geschäftsbereich "Managed Infrastructure Services" bereits im nächsten Monat als ein unabhängiges börsennotiertes Unternehmen namens Kyndryl abgespalten werde.Anleger bleiben der Seitenlinie treu, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: