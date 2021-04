Börsenplätze IBM-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs IBM-Aktie:

113,95 EUR +2,89% (20.04.2021, 08:45)



Xetra-Aktienkurs IBM-Aktie:

110,95 EUR -0,54% (19.04.2021)



NYSE-Aktienkurs IBM-Aktie:

133,12 USD -0,35% (19.02.2021)



ISIN IBM-Aktie:

US4592001014



WKN IBM-Aktie:

851399



Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



NYSE Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (20.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einer langen Durststrecke habe das IT-Urgestein IBM den Umsatz zum Jahresauftakt dank florierender Cloud-Dienste wieder leicht erhöht. In den drei Monaten bis Ende März seien die Erlöse im Jahresvergleich um ein Prozent auf 17,7 Milliarden Dollar (14,7 Milliarden Euro) gestiegen, wie IBM am Montag nach US-Börsenschluss mitgeteilt habe. Es sei der erste Zuwachs nach vier Quartalen mit Rückgängen in Folge gewesen.Der Gewinn sei dennoch um 19 Prozent auf 1,0 Milliarden Dollar gefallen. Trotz des starken Rückgangs habe das Ergebnis die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. IBMs lukratives Cloud-Geschäft mit IT-Diensten und Speicherplatz im Internet habe um 21 Prozent zugelegt. Die Aktie habe nachbörslich mit einem Kurssprung von zuletzt 3,1 Prozent reagiert. Seit Jahresbeginn sei der Kurs um rund sechs Prozent gestiegen.IBM sei derweil auch in das EU-Covid-Zertifikat involviert. Hier sollten die Deutsche Telekom und SAP die technische Infrastruktur für das geplante EU-Covid-Zertifikat für einfacheres Reisen in Europa aufbauen. Ein erster Vertrag mit SAP und der Telekom-Tochter T-Systems sei bereits unterzeichnet worden, habe ein Sprecher der EU-Kommission in der vergangenen Woche mitgeteilt. Beide Unternehmen hätten gerade an der technischen Spezifizierung gearbeitet.Das sogenannte "grüne Zertifikat" solle bis Ende Juni EU-weit einsatzbereit sein. Das Dokument - digital oder auf Papier - solle Impfungen, Ergebnisse zugelassener Tests sowie Informationen zu überstandenen Infektionen festhalten und EU-weit anerkannt werden.Die Aktie von IBM habe sich seit dem Tief im Oktober vergangenen Jahres deutlich erholen können. Nun stehe das Papier vor dem Sprung auf ein neues 52-Wochenhoch und damit vor einem charttechnischen Kaufsignal. (Analyse vom 20.04.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link