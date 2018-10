Tradegate-Aktienkurs IBM-Aktie:

Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (17.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) unter die Lupe.Für den US-Titel sei es am Dienstagabend nach den Q3-Zahlen deutlich gen Süden gegangen. Fünf Prozent habe der Tech-Dino verloren, nachdem eine enttäuschende Umsatzentwicklung präsentiert worden sei. Die jahrelang von der Geschäftsführung angekündigte Turnaround-Story sei nun mehr als nur angekratzt.Insbesondere die so genannten "strategischen Imperative", wie IBM die im Zukunftsgeschäft wie beispielsweise der Cloud erreichten Umsätze nenne, sollten den Konzern wieder auf Wachstumskurs bringen. Das langfristige Ziel - rund 50 Prozent des Gesamtumsatzes aus den strategischen Imperativen - habe der Computerkonzern im vergangenen Quartal erreicht. Im aktuellen Berichtszeitraum hätten die Cloud-Erlöse mit 9,3 Milliarden Dollar knapp unter diesem Ziel gelegen.Investoren sollten jedoch nicht allzu schnell das Handtuch werfen. Die Tatsache, dass IBM in einem starken Marktumfeld neues Wachstum verzeichnet habe, könne nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Konzern Zeit mehr brauche, um sein volles Potenzial in den Zukunftsgeschäften auszuschöpfen.