Tradegate-Aktienkurs IBM-Aktie:

161,00 EUR +0,80% (19.04.2017, 08:08)



NYSE-Aktienkurs IBM-Aktie:

171,12 USD +0,01% (18.04.2017, 08:52)



ISIN IBM-Aktie:

US4592001014



WKN IBM-Aktie:

851399



Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



NYSE Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (19.04.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBM-Aktie nach durchwachsenen Quartalszahlen deutlich unter Druck geraten - Vorsicht walten lassen! AktienanalyseMarkus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie von IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) Vorsicht walten zu lassen.Die IBM-Aktie sei gestern aufgrund der Zahlen für das 1. Quartal nachbörslich deutlich unter Druck geraten. Der Aufwärtstrend sei bei der IBM-Aktie schon durch. Beim Umsatz habe IBM wieder ein Minus im Jahresvergleich generiert. Beim EPS von 2,38 USD habe IBM etwas über den erwarteten 2,35 USD gelegen. Insofern seien die Zahlen durchwachsen ausgefallen. Positiv sei, dass IBM im Cloud-Bereich - im Bereich künstliche Intelligenz - mit weit über 30% deutlich gewachsen sei. Die von IBM getätigten Investitionen halte der Börsenexperte für richtig.Was den Chart betreffe, habe die IBM-Aktie ein erstes Verkaufssignal geliefert. Mit dem Bruch der 200-Tage-Linie dürfte ein zweites Verkaufssignal folgen. Insofern sollte man bei der IBM-Aktie eine gewisse Vorsicht walten lassen. Anleger sollten nun abwarten, ob die signifikante Unterstützung, an der sich die IBM-Aktie befinde, halten könne.Sollte die Unterstützung brechen, müsste man die IBM-Aktie aus markttechnischer Sicht verkaufen, so Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.04.2017)Börsenplätze IBM-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs IBM-Aktie:161,00 EUR +0,62% (19.04.2017, 08:37)