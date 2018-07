Tradegate-Aktienkurs IBM-Aktie:

Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (20.07.2018/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - IBM-Aktie: Quartalszahlen helfen dem US-Titel auf die Sprünge - AktienanalyseNach Veröffentlichung der Quartalszahlen am Donnerstag hat sich das Papier von IBM (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) merklich auf der Oberseite abgesetzt und ist gerade im Begriff einen Boden um 140,00 US-Dollar aufzubauen. Noch aber müssen einige wichtige Hürden gemeistert werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Im zweiten Quartal habe IBM International Business Machines erneut wachsen können. Nach eigenen Angaben habe der Konzern seinen Gewinn im Zeitraum von April bis Juni um 3 Prozent auf 2,4 Mrd. US-Dollar steigern können - das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis je Anteilsschein habe sich auf 3,08 US-Dollar belaufen. Der Umsatz habe sogar um 3,6 Prozent auf rund 20 Mrd. US-Dollar zugelegt. Damit knüpfe IBM an das erste Quartal aus diesem Jahr an. Denn erst zum Jahresauftakt habe IBM erstmals seit knapp sechs Jahren wieder ein Wachstum erzielt. Besonders gut hätten sich wieder das Cloud-Geschäft, Sicherheit und Analysen entwickelt, die IBM unter der Bezeichnung "Strategic Imperatives" zusammenfasse.Vom aktuellen Kursniveau bei 149,24 US-Dollar könnte zunächst ein Kursanstieg in Richtung des EMA 200 bei aktuell 159,28 US-Dollar einsetzen. Aber erst darüber dürfte das Papier von IBM weiter in Richtung 178,50 US-Dollar zulegen.Sollte das Wertpapier von IBM unerwartet unter die Verlustbegrenzung und jüngsten Tiefs begeben, seien Rücksetzer auf 130,00 US-Dollar einzuplanen. Darunter könnte es bei entsprechender Schwäche weiter gen Jahrestiefs bei 116,91 US-Dollar abwärts gehen. Dies würde zweifelsohne den Bodenbildungsprozess seit Mitte 2016 komplett negieren und eine Verlängerung des Abwärtstrends verursachen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 20.07.2018)Börsenplätze IBM-Aktie:XETRA-Aktienkurs IBM-Aktie:128,11 EUR -0,55% (20.07.2018, 11:20)