Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (18.04.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Bernegg vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) unter die Lupe.Gestern habe IBM die Q1-Zahlen vorgelegt. Doch obwohl der Umsatz habe gesteigert werden können, habe Big Blue nachbörslich rund 5% verloren. Anleger seien insbesondere vom Nettogewinn, der um 4% gesunken sei, und der bereinigten Brutto-Marge von 43,7% (Vorjahr: 44,5%) enttäuscht gewesen. CFO James Kavanaugh habe die durchwachsenen Zahlen mit einer Sonderabschreibung in Höhe von 610 Mio. USD begründet. Analysten stünden der Aussage skeptisch gegenüber, da IBM alleine 817 Mio. USD Steuergewinne habe einfahren können. Für 2018 prognostiziere der Konzern einen bereinigten Gewinn je Aktie von 13,80 USD, was ebenfalls unter den Analystenschätzungen gelegen habe.Nichtdestotrotz verzeichne IBM nach langer Durststrecke das zweite Umsatzplus in Folge und befinde sich jetzt noch in einer Umbruchphase. Konzernchefin Ginni Rometty wolle die Profitabilität von Big Blue steigern, indem sie das Unternehmen mehr auf zukunftsträchtige Bereiche wie Cloud-Computing, Künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und Blockchain-Lösungen ausrichte.Für konservativ orientierte Anleger ist die IBM-Aktie durchaus interessant, so Marco Bernegg von "Der Aktionär". Mit einer Dividende in Höhe von knapp 4% und einem KGV von 11 biete sich hier ein attraktives Investment mit zusätzlicher Megatrend-Fantasie durch Blockchain und Künstlicher Intelligenz. (Analyse vom 18.04.2018)Börsenplätze IBM-Aktie:Tradegate-Aktienkurs IBM-Aktie:122,97 EUR -5,98% (18.04.2018, 13:48)