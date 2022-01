Börsenplätze IBM-Aktie:



Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (11.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die IBM-Aktie (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem die IBM-Aktie im Dezember des vergangenen Jahres rund 14 Prozent habe zulegen können, gehe es seit einigen Tagen abwärts. Grund seien die Sorgen der Investoren vor steigenden Zinsen, die vor allem Gift für Tech-Werte seien. Am heutigen Dienstag setze sich der Abwärtstrend bei Big Blue fort. Grund sei eine negative Analystenstimme.Die Schweizer Bank UBS habe den Tech-Titel von "neutral" auf "verkaufen" herabgestuft und ihr Kursziel dabei von 136 auf 124 Dollar gesenkt. Demnach hätte die Aktie noch weitere fünf Prozent Abwärtspotenzial - ausgehend vom aktuellen Kursniveau.UBS-Analyst David Vogt habe in einer Research-Note gesagt, dass es kurzfristige Risiken für das operative Geschäft gebe und zudem die hohe Bewertung "die Aktien in den nächsten zwölf Monaten anfällig" mache, wie CBNC berichte. Darüber hinaus glaube der UBS-Experte, dass man bei IBM viel zu positiv sei. So habe der Markt Erwartungen für die Jahre 2022 und 2023, die um zehn Prozent über seinen Prognosen lägen, so Vogt.Die IBM-Aktie verliere am Dienstag aufgrund des UBS-Downgrades mehr als vier Prozent und rausche unter die 130-Dollar-Marke.Kurzum: Wer investiert ist, bewahrt die Ruhe, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Ein Neueinstieg drängt sich derzeit allerdings auch aufgrund des angeschlagenen Chartbilds nicht auf - Watchlist. (Analyse vom 11.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: IBM.