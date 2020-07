Kursziel

IBM-Aktie

(USD) Rating

IBM-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 155,00 Buy Argus Research Jim Kelleher 22.07.2020 131,00 Halten Independent Research Markus Jost 22.07.2020 128,00 Equal-weight Morgan Stanley Katy Huberty 21.07.2020 130,00/td> Equal-weight Wells Fargo Advisors Ed Caso 21.07.2020 140,00/td> Neutral Citigroup Jim Suva 21.07.2020 155,00/td> Outperform Credit Suisse Matthew Cabral 21.07.2020

Xetra-Aktienkurs IBM-Aktie:

102,90 EUR -1,15% (31.07.2020, 16:31)



Tradegate-Aktienkurs IBM-Aktie:

103,05 EUR -0,67% (31.07.2020, 16:43)



NYSE-Aktienkurs IBM-Aktie:

121,81 USD -0,89% (31.07.2020, 16:31)



ISIN IBM-Aktie:

US4592001014



WKN IBM-Aktie:

851399



Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



NYSE Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (31.07.2020/ac/a/n)







Armonk, NY (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 155,00 oder 128,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur IBM-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.IBM Corp. hat am 20.07.2020 seine Zahlen für das zweite Quartal 2020 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 20. Juli zu entnehmen ist, müsse der IT-Dino in der Corona-Krise zwar deutliche Abstriche machen, schlage sich aber dank eines florierenden Cloud-Geschäfts bislang deutlich besser als erwartet. Im zweiten Quartal sei der Umsatz im Jahresvergleich um 5,4 Prozent auf 18,1 Milliarden Dollar zurückgegangen. Der Nettogewinn sei um 46 Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar eingebrochen.Trotz der starken Einbußen habe das Computer-Urgestein die Prognose der Wall-Street-Analysten klar übertroffen. Das habe vor allem an starken Zuwächsen in der lukrativen Cloud-Sparte mit IT-Diensten und Speicherplatz im Internet gelegen. Hier hätten die Erlöse um fast 30 Prozent zugelegt. IBM schwächele schon lange im traditionellen Hardware-Kerngeschäft mit Servern und Großrechnern, verbuche aber immerhin starkes Wachstum in neuen Geschäftsfeldern wie den Cloud-Diensten, Datenanalyse oder künstlicher Intelligenz.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der IBM-Aktie anbetrifft, hat Jim Kelleher, Aktienanalyst von Argus Research, sie in einer Analyse vom 22.07.2020 von "hold" auf "buy" hochgestuft. Das Kursziel laute 155,00 USD. Das Hybrid-Cloud-Geschäft von IBM, das von der letztjährigen Übernahme von Redhat profitiere, beschleunige sich, so Kelleher. Hinzu komme, dass der Überhang von Dienstleistungsverträgen mit niedriger Rendite weitgehend abgelaufen sei und die abgegrenzten Einnahmen aus der Übernahme von Redhat nachlassen würden. Während ältere Teile des Geschäfts unter Druck bleiben könnten, da bestimmte Branchen Schwierigkeiten hätten, sei der Analyst der Ansicht, dass IBM die Kurve gekriegt habe.Die niedrigste Kursprognose für die IBM-Aktie kommt von Morgan Stanley. Analystin Katy Huberty hat in einer Aktienanalyse vom 21.07.2020 die IBM-Aktie weiterhin mit dem Votum "equal-weight" eingestuft und sein Kursziel von 111,00 auf 128,00 USD angehoben. Das Unternehmen habe "besser als befürchtete Ergebnisse" berichtet, so die Analystin. Cloud sei ein Lichtblick gewesen, habe Huberty gesagt, die in der zweiten Hälfte mehrere bewegliche Teile für IBM sehe und ihre Schätzungen angesichts der verschiedenen "Querströme" weitgehend unverändert gelassen habe.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur IBM-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze IBM-Aktie: