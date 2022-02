Kursziel

IBM-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 133,00 Neutral Tigress Financial Ivan Feinseth 28.01.2022 155,00 Kaufen Raiffeisen Bank International AG Leopold Salcher 27.01.2022 140,00 In-line Evercore ISI Amit Daryanani 25.01.2022 155,00 Outperform BMO Capital Markets Keith Bachman 25.01.2022 140,00 Neutral Citigroup Jim Suva 25.01.2022 118,00 Sell UBS David Vogt 25.01.2022 115,00 Sell MoffettNathanson Lisa Ellis 25.01.2022



120,05 EUR -1,11% (03.02.2022, 17:08)



137,28 USD +0,02% (03.02.2022, 16:58)



US4592001014



851399



IBM



IBM



Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (03.02.2022/ac/a/n)







Armonk, NY (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 155,00 oder 115,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur IBM-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.IBM Corp. hat am 24.01.2022 seine Zahlen für das vierte Quartal 2021 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 24. Januar zu entnehmen ist, habe eine starke Nachfrage nach Cloud-Software und IT-Services dem Computer-Urgestein sein größtes Umsatzplus seit Jahren beschert. In den drei Monaten bis Ende Dezember hätten die Erlöse verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 6,5% auf 16,7 Mrd. USD (14,8 Mrd. Euro) zugelegt. Unter dem Strich habe IBM 2,3 Mrd. USD und damit gut eine Milliarde mehr als vor einem Jahr verdient. Damals habe das Quartalsergebnis allerdings auch stark unter hohen Kosten für den Konzernumbau gelitten.IBM bemühe sich seit Jahren um eine Neuaufstellung, im November erst ei ein großer auf IT-Infrastruktur ausgerichteter Konzernbereich unter dem Namen Kyndryl abgespalten worden. IBM setze unterdessen auf neuere Geschäftsfelder wie Beratungs- und Analysedienste sowie Cloud-Services und künstliche Intelligenz. Im Gesamtjahr 2021 habe IBM den Umsatz um rund 4% auf 57,4 Mrd. USD erhöht. Der Nettogewinn habe um knapp 3% auf 5,7 Mrd. USD zugenommen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der IBM-Aktie anbetrifft, hat Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine "Kauf"-Empfehlung in einer Analyse vom 27.01.2022 bestätigt. Das Kursziel wurde von 148,00 auf 155,00 USD angehoben. Eine starke Nachfrage nach Cloud-Software und IT-Services habe dem Unternehmen in Q4 2021 das größte Umsatzplus seit Jahren beschert, wobei die zunehmende Adaption von Hybrid Cloud-Lösungen das Wachstum bei Software und Consulting angetrieben habe.Die Ergebnisse des vierten Quartals würden Salcher zuversichtlich stimmen, dass IBM seine Ziele eines nachhaltigen Umsatzwachstums im mittleren einstelligen Bereich und eines starken freien Cashflows im Jahr 2022 erreichen werde können. Die Umsatz- und Gewinnsteigerung in Q4 spiegele die strukturell höheren IT-Ausgaben im Vergleich zu Pre-COVID wider. Salcher sei der Ansicht, dass die aktuell gute Dynamik in Kombination mit der defensiven Ausrichtung des Konzerns die Aktie kurzfristig unterstützen würden.Der Analyst erachte die Aktie trotz der jüngsten Kursanstiege (+16% seit Ende November 2021) weiterhin als unterbewertet. Die neue Ausrichtung auf wachstumsstarke Geschäftssegmente in Kombination mit einem höheren Anteil an wiederkehrenden Erlösen verlange nach Einschätzung des Analysten ein "Re-Rating" mitsamt der Annäherung an entsprechend höhere Peer Group Multiples.Ellis habe jedoch gesagt, dass sich IBMs starkes Umsatzwachstum noch nicht in verbesserten Gewinnen und freiem Cashflow niederschlage. Sie erwarte, dass IBM im Jahr 2022 ein "chronischer Underperformer" bleiben werde und sehe die Ausgliederung von ITO nicht als signifikanten positiven Katalysator.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur IBM-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur IBM-Aktie auf einen Blick: