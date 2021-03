Tradegate-Aktienkurs Hypoport-Aktie:

Kurzprofil Hypoport AG:



Hypoport (ISIN: DE0005493365, WKN: 549336, Ticker-Symbol: HYQ) ist mit dem unabhängigen Vertrieb von Finanzprodukten und seinem B2B-Finanzmarktplatz in zwei sich gegenseitig verstärkenden Segmenten erfolgreich. Hypoport bietet stets den einfachsten Zugang zu den besten Finanzdienstleistungen. Die Europace AG, ein 100%iges Tochterunternehmen von Hypoport, entwickelt und betreibt mit dem internetbasierten Finanzmarktplatz EUROPACE die größte deutsche Plattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein voll integriertes System vernetzt mehr als 300 Partner aus den Bereichen Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere tausend Nutzer wickeln monatlich etwa 35.000 Transaktionen mit einem Volumen von rund 4 Mrd. Euro pro Monat über EUROPACE ab.



Das Hypoport Tochterunternehmen Dr. Klein & Co. AG ist ein internetbasierter und unabhängiger Finanzvertrieb. Die Dr. Klein Spezialisten beraten Privatkunden ganzheitlich in den Bereichen Immobilienfinanzierung, Versicherung und Vorsorge. Schon seit 1954 ist die Dr. Klein & Co. AG wichtiger Finanzdienstleistungspartner der Wohnungswirtschaft, der Kommunen und von gewerblichen Immobilieninvestoren.



Die Hypoport AG hat ihren Sitz in Berlin, beschäftigt über 500 Mitarbeiter und ist an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet. (18.03.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Hypoport: Rücksetzer nach Zahlen - AktienanalyseWie sich die Bilder gleichen: Rund um die Veröffentlichung der Zahlen von Hypoport (ISIN: DE0005493365, WKN: 549336, Ticker-Symbol: HYQ) zu den ersten neun Monaten 2020 zeigten sich die Anleger enttäuscht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Gegenüber dem Rekordhoch bei 580 Euro sei es um mehr als 25 Prozent nach unten gegangen. Für Unterstützung habe dann aber die 200-Tage-Linie gesorgt, die damals bei knapp 400 Euro gelegen habe. Ausgehend von diesem Niveau habe sich der Titel auf den neuen Rekordwert von 616 Euro nach oben gehangelt. Nun sei die Notiz erneut auf gut 400 Euro abgestürzt.Auslöser seien die Zahlen für das gesamte Geschäftsjahr 2020 gewesen. Die Hypoport-Gruppe habe den Umsatz um 15 Prozent ausgebaut. Das operative Ergebnis (EBIT) des Vermittlers von Krediten und Versicherungen sei wegen hoher Investitionen in die operativen Geschäftsmodelle der einzelnen Hypoport-Segmente, übergeordneter Zukunftsinvestitionen auf Ebene der Holding sowie dem Wegfall des Projektgeschäfts jedoch nur 10 Prozent gestiegen und sei damit im unteren Bereich der Zielspanne geblieben.Schwach auch der Ausblick: Der Umsatz solle von knapp 388 Mio. Euro zwar auf 430 Mio. bis 460 Mio. Euro steigen. Und beim EBIT stehe ein Plus von 36,2 Mio. auf 40 Mio. bis 45 Mio. Euro auf dem Plan. Analysten hätten mehr erwartet. Die langfristigen Perspektiven würden aber stimmen: CEO Roland Slabke wolle das dynamische Geschäftswachstum "für viele weitere Jahre fortsetzen". Und das ist auch realistisch, schließlich tummeln sich im Hypoport-Firmennetz Unternehmen, die digitale Lösungen für die Kreditwirtschaft, den Wohnungsmarkt und für Versicherungen anbieten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 10/2021)