Börsenplätze Hypoport-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Hypoport-Aktie:

349,00 EUR +7,72% (20.04.2020, 12:37)



Tradegate-Aktienkurs Hypoport-Aktie:

347,50 EUR +6,76% (20.04.2020, 12:48)



ISIN Hypoport-Aktie:

DE0005493365



WKN Hypoport-Aktie:

549336



Ticker-Symbol Hypoport-Aktie:

HYQ



Kurzprofil Hypoport AG:



Hypoport (ISIN: DE0005493365, WKN: 549336, Ticker-Symbol: HYQ) ist mit dem unabhängigen Vertrieb von Finanzprodukten und seinem B2B-Finanzmarktplatz in zwei sich gegenseitig verstärkenden Segmenten erfolgreich. Hypoport bietet stets den einfachsten Zugang zu den besten Finanzdienstleistungen. Die Europace AG, ein 100%iges Tochterunternehmen von Hypoport, entwickelt und betreibt mit dem internetbasierten Finanzmarktplatz EUROPACE die größte deutsche Plattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein voll integriertes System vernetzt mehr als 300 Partner aus den Bereichen Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere tausend Nutzer wickeln monatlich etwa 35.000 Transaktionen mit einem Volumen von rund 4 Mrd. Euro pro Monat über EUROPACE ab.



Das Hypoport Tochterunternehmen Dr. Klein & Co. AG ist ein internetbasierter und unabhängiger Finanzvertrieb. Die Dr. Klein Spezialisten beraten Privatkunden ganzheitlich in den Bereichen Immobilienfinanzierung, Versicherung und Vorsorge. Schon seit 1954 ist die Dr. Klein & Co. AG wichtiger Finanzdienstleistungspartner der Wohnungswirtschaft, der Kommunen und von gewerblichen Immobilieninvestoren.



Die Hypoport AG hat ihren Sitz in Berlin, beschäftigt über 500 Mitarbeiter und ist an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet. (20.04.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hypoport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Finanzdienstleisters Hypoport AG (ISIN: DE0005493365, WKN: 549336, Ticker-Symbol: HYQ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit einem Plus von acht Prozent gehöre Fintech-Player Hypoport am Montag zu den Topgewinnern. Grund sei auch: M.M. Warburg habe zur Roadshow geladen auf der Hypoport-Vorstandschef Ronald Slabke am 20. und 21. April seine Firma präsentiere. Wie im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Krise üblich, treffe er nicht persönlich vor Ort Analysten und Investoren, sondern trete auf einer "virtuellen Roadshow" im Videostream auf.Angesichts der weiterhin hohen Nachfrage nach der Aktie dürfe er hier ähnlich optimistisch auftreten wie im Interview vor einem Monat gegenüber dem "Aktionär".Slabke versichere: "Wir bemerken auf Seiten der Endkunden keine Abschwächung der Nachfrage nach Immobilienfinanzierungen. Die derzeit abgeschlossenen Finanzierungen beziehen sich auf Immobilienkaufverträge, welche vor der Verunsicherung durch Corona in Deutschland angebahnt wurden. Aber auch bei Neuabschlüssen von Immobilienverträgen erwarten wir keinen signifikanten Rückgang. Dafür ist der Nachfrageüberhang einfach zu hoch." Alle Faktoren würden für eine weiter steigende Nachfrage sprechen. Das Angebot an Immobilien sei weiterhin zu gering.Trotzdem scheine eine gewisse Vorsicht aufgrund der Ausgangsbeschränkungen mittlerweile angebracht. "Ausgehend von möglichen Insolvenzen und vermehrter Arbeitslosigkeit dürften die zukünftigen Mietpreiserwartungen vermindert werden, weil den Haushalten insgesamt weniger Einkommen zur Verfügung steht", so eine neue IW-Studie, die glaube, dass es sich "negativ auf die Wohnungspreise auswirken" könne.Die Hypoport-Aktie ist seit dem Jahr 2015 Teil der Empfehlungsliste des "Aktionär" Hot Stock Report (+900 Prozent), so Florian Söllner. (Analyse vom 20.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link