45,095 EUR +3,57% (19.03.2020, 10:02)



48,27 USD -0,54% (18.03.2020)



US4404521001



850875



HO7



HRL



Hormel Foods Corporation (ISIN: US4404521001, WKN: 850875, Ticker-Symbol: HO7, NYSE Ticker-Symbol HRL) ist ein internationaler Hersteller und Vermarkter von qualitativ hochwertigen Marken-Lebensmitteln und Fleischprodukten. Das Unternehmen ist in ganz Amerika und auf allen anderen Kontinenten vertreten und verkauft seine Produkte an den Einzel- und Großhandel sowie an Restaurants und öffentliche Einrichtungen wie Krankenhäuser. Das breite Sortiment besteht aus mehreren Dutzend Produktmarken, welche alle Bereiche der Nahrungsmittelindustrie abdecken. Angeboten werden Fertig- und Frischlebensmittel, ein Sortiment an Truthahnprodukte sowie ein großes Portfolio an Spezialitäten. (19.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hormel Foods-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Stefan Sommer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Hormel Foods Corp. (ISIN: US4404521001, WKN: 850875, Ticker-Symbol: HO7, NYSE Ticker-Symbol HRL) unter die Lupe.Nur wenige Aktien würden in der aktuellen Phase ein grünes Vorzeichen aufweisen. Die Notierung des Nahrungsmittelhersteller Hormel Foods trotze allerdings der Krise und klettere auf ein neues Allzeithoch. Bei dem Wert handle es sich aber nicht um irgendeinen hochspekulativen Geheimtipp, die Aktie sei ein wahrer Dividendenaristokrat.Bekannt sei Hormel Foods vor allem in den USA für sein Frühstücksfleisch SPAM. Dabei handle es sich um ein Kunstwort, welches für Spiced Ham stehe. Mit dem langhaltenden Dosenfleisch seien schon im Zweiten Weltkrieg sowohl das US-Militär als auch sowjetische Soldaten versorgt worden.Aktuell sei das Produkt gefragter denn je. Viele Amerikaner würden sich mit SPAM eindecken, um für eine mögliche Quarantäne versorgt zu sein. Aber Hormel Foods habe auch noch mehr zu bieten. Über die Jahre habe sich Hormel Foods ein vielseitiges Produktportfolio aufgebaut, bestehend aus Teigwaren, Fleischprodukten, Speiseölen und vielem mehr.Die aktuelle Dividendenrendite von 1,9 Prozent reiße zwar niemanden vom Hocker, aber die Kontinuität spreche für sich. Dabei sei die Ausschüttung jedes Jahr angehoben worden. Auf das Jahr hochgerechnet überweise Hormel Foods seinen Anlegern aktuell 0,93 Dollar je Aktie.Die aktuelle Kursreaktion sei alles andere als typisch für die sonst unaufgeregte fast schon langweilige Aktie. Doch die aktuelle Situation und mögliche Hamsterkäufe dürften sich auch mittelfristig in den Zahlen von Hormel Foods wiederspiegeln.Investierte Anleger lassen ihre Gewinne laufen, so Stefan Sommer von "Der Aktionär". Hormel Foods bleibe auch aufgrund der Dividendenpolitik ein klares Basisinvestment. (Analyse vom 19.03.2020)