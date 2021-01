Die starke Performance des A-Aktienmarktes habe noch mehr Privatkundengelder in Investmentfonds angezogen. Allein in der ersten Woche des Jahres 2021 seien nicht weniger als 21 Investmentfonds aufgelegt worden, die insgesamt 120 Mrd. RMB (umgerechnet 18,5 Mrd. USD) eingesammelt hätten. Viele von ihnen hätten bereits am ersten Tag der Vermarktung 10 Mrd. RMB erreicht.



Wenn es darum gehe, dieses Geld zu investieren, seien die Möglichkeiten begrenzt: Außerhalb von Festlandchina dürften chinesische Aktienfonds nur in Hongkong investieren, und zwar bis zu 50% ihres Volumens. Nach der guten Performance der A-Aktienmärkte im letzten Jahr habe der Aufschlag der A-Aktien gegenüber den H-Aktien für doppelt gelistete Unternehmen im Oktober 2020 mit 50% ein Elfjahreshoch erreicht. Hongkong-Aktien seien im Vergleich zu ihren A-Aktien-Pendants schon lange nicht mehr so günstig gewesen. Die Aufwertung des RMB gegenüber dem USD lasse die in Hongkong notierten Aktien noch attraktiver erscheinen, da alle H-Aktien in Hongkong-Dollar gehandelt würden, der an den USD gekoppelt sei. Dies habe eine Liquiditätsrotation vom chinesischen Festland nach Hongkong ausgelöst. Dies erfolge über den Southbound Stock Connect, den 2016 eingerichteten Kanal, der es Anlegern vom Festland ermögliche, in Hongkong notierte Aktien zu kaufen.



Ein weiterer Auslöser sei Ende letzten Jahres das Blacklisting vieler chinesischer Unternehmen durch die USA gewesen, weil sie angeblich mit der chinesischen Volksbefreiungsarmee in Verbindung stünden. Viele in Hongkong gelistete chinesische Blue-Chip-Unternehmen seien daraufhin von ETFs und US-Fonds abgestoßen worden. Dies habe Anlegern vom Festland, die in Hongkong investieren würden, eine noch nie dagewesene Chance eröffnet: 94% des bisherigen Jahresumsatzes von China Mobile seien Zuflüsse über Southbound vom chinesischen Festland. Beim Ölriesen CNOOC seien es 74%. Derartige Zahlen habe es zuvor noch nie gegeben.



Die Southbound-Zuflüsse hätten seit Jahresbeginn bisher 7,7% aller Transaktionen am Hongkonger Markt ausgemacht, verglichen mit 2,3% im gesamten Jahr 2020. Laut Bloomberg hätten Festland-Investoren in den ersten drei Wochen des Jahres 2021 Hongkonger Aktien im Wert von knapp 29 Mrd. USD gekauft. Das sei fast ein Drittel dessen, was sie im gesamten Jahr 2020 gekauft hätten.



Die Experten würden davon ausgehen, dass dieser Trend noch eine Weile anhalten werde, zumindest solange die Investmentfonds in China weiterhin Geld vor Ort einsammeln würden und solange die A/H-Prämie hoch bleibe. Der anhaltende Aufwertungstrend des RMB sei die andere Triebfeder. Die Bewertung des Hongkonger Marktes könnte im Laufe der Zeit weiter nach oben getrieben werden, wenn die laufende Neubewertung der Megakonzerne auf andere Bereiche übergreife. Dennoch sind wir uns der Risiken der Euphorie bewusst, so Fabrice Jacob.

(29.01.2021/ac/a/m)





