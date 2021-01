52 Prozent der Moventum-Berater hätten hierbei angegeben, dass ihre Arbeit digitaler geworden sei. Gleichzeitig würden nur rund sieben Prozent der Kunden ausschließlich digitale Kanäle nutzen. Bei einer Befragung von WhoFinance für das Handelsblatt hätten 86 Prozent aller Finanzberater gesagt, dass die Pandemie ihre Pläne zur Digitalisierung beschleunigt habe. "Für die große Mehrheit sind die digitalen Angebote eine Ergänzung bei der Beratung", so Said. Rund 21 Prozent der Kunden würden digitale Zugangswege selten oder nie nutzen, rund 71 Prozent nur gelegentlich. "Das zeigt, wie wichtig der persönliche Zugang zum Kunden ist und trotz aller neuen Techniken auch bleibt."



Homeoffice sei kein Hinderungsgrund, sondern biete sogar neue Chancen. "Viele Berater erzählen, dass durch die Arbeit im Homeoffice der Kundenkontakt, zum Beispiel durch Video-Calls und Telefonate, sogar gestärkt wurde", so Said. Durch den Wegfall der Fahrzeiten stehe deutlich mehr Zeit für persönliche Gespräche zur Verfügung. Da auch die Kunden oft von zu Hause aus arbeiten würden, hätten auch sie mehr Zeit und Ruhe. "Manch einer hat sich während der ersten Lockdown-Phase intensiver mit seinen Finanzen beschäftigt", sage Said. "Und in der Pandemie wurde deutlich, dass die Portfolios der meisten Berater-Kunden sehr gut durch diese Zeit gekommen sind." Unberatene Privatanleger hätten dagegen durch hektisches Verkaufen oft Performance eingebüßt.



Trotzdem müssten die Voraussetzungen stimmen, um erfolgreich im Homeoffice arbeiten zu können: So sei vor allem eine passende Infrastruktur im Hintergrund entscheidend. "Für Berater ist es wichtig, den Rücken bei administrativen Tätigkeiten freigehalten zu bekommen", so Said. "Genauso wichtig ist die Sicherheit, dass alle rechtlichen Fragen abgedeckt sind. Ein proaktiver, regelmäßiger Austausch über rechtliche und regulatorische Aspekte kam bei unseren Beratern gut an."



Die Finanzbranche habe in den vergangenen Jahren viele Schritte unternommen, um digitaler zu werden. "Aber gerade in dieser Krise zeigt sich, dass der Finanzberater entscheidend ist für den Anlageerfolg beim Kunden", sage Said. Moventum profitiere dabei von seiner klaren Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Berater: "Wir konzentrieren uns bewusst auf die Services für Finanzberater, was letztlich auch bei der Bewältigung der Herausforderungen während der Pandemie half." (04.01.2021/ac/a/m)





Luxembourg (www.aktiencheck.de) - Jeder neue Lockdown bedeutet eine zunehmende Verlagerung der Arbeit ins Homeoffice, so die Experten von Moventum."Diese Situation verändert den Alltag von Beratern wie Kunden gleichermaßen, was auch neue Chancen eröffnet", sage Sabine Said, Executive Vice President von Moventum S.C.A. "Digitale Unterstützung ist dabei notwendig, kann aber nie Selbstzweck sein." Das seien die Ergebnisse einer nicht repräsentativen Umfrage zum Stimmungsbild unter Beratern.